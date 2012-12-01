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Вест Хэм - Челси
Вест Хэм - Челси: обзор матча 01 декабря 2012
Вест Хэм
01.12.2012, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
3 : 1
Завершен
Челси
63'
К. Коул
86'
М. Диаме
90+1'
М. Майга
13'
Х. Мата
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вест Хэм - Челси
ГОЛ! 3:1!
М. Майга
90'
+1
Замена
М. Майга
️️️️
К. Коул
87'
ГОЛ! 2:1!
М. Диаме
Пас отдал
К. Коул
86'
79'
Замена
М. Марин
️️️️
В. Мозес
73'
Замена
Оскар
️️️️
Э. Азар
Желтая карточка
М. Нобл
65'
64'
Желтая карточка
Д. Оби Микел
ГОЛ! 1:1!
К. Коул
Пас отдал
М. Джарвис
63'
Замена
М. Диаме
️️️️
Д. Томкинс
46'
Замена
М. Тэйлор
️️️️
Г. О'Нил
46'
44'
Желтая карточка
П. Чех
13'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мата
Пас отдал
Ф. Торрес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вест Хэм
22
Юсси Яскилайнен
ВР
55
Ги Демель
ЛЗ
23
Уинстон Рид
ЦЗ
39
Джеймс Коллинс
ЦЗ
17
Джой О'Брайен
ПЗ
16
Мэттью Джарвис
ЛП
5
Джеймс Томкинс
ОП
16
Марк Нобл
ОП
4
Кевин Нолан
(К)
ЦП
19
Гари О'Нил
ПП
24
Карлтон Коул
ЦФ
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ОП
12
Джон Оби Микел
ОП
64
Хуан Мата
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Вест Хэм
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
31
Мэттью Тэйлор
ЛП
25
Матиас Фанимо
ЦП
17
Мухамед Диаме
ЦП
20
Джордж Монкур
ЦП
20
Модибо Майга
ЦФ
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
8
Оскар
ЦП
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Марко Марин
АП
12
Лукас Пиазон
АП
4-2-3-1
22
Яскилайнен
55
Демель
23
Рид
39
Коллинс
17
О'Брайен
5
Томкинс
16
Нобл
16
Джарвис
4
Нолан
19
О'Нил
24
Коул
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Аспиликуэта
24
Кэхилл
20
Иванович
3
Коул
7
Рамирес
12
Оби Микел
11
Мозес
64
Мата
10
Азар
9
Торрес
19
О'Нил
31
Тэйлор
31
Тэйлор
19
О'Нил
5
Томкинс
17
Диаме
17
Диаме
5
Томкинс
24
Коул
20
Майга
20
Майга
24
Коул
10
Азар
8
Оскар
8
Оскар
10
Азар
11
Мозес
22
Марин
22
Марин
11
Мозес
Остались в запасе
Вест Хэм
Челси
25
Матиас Фанимо
ЦП
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
25
Матиас Фанимо
ЦП
1
Рафаэль Шпигель
ВР
12
Джордан Спенс
ЦЗ
20
Джордж Монкур
ЦП
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Сэм Эллардайс
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Вест Хэм - Челси
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
- : -
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Блэкберн
2 : 1
07.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вест Хэм
1 : 3
31.10.2026
Вест Бромвич
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вест Хэм
2 : 3
24.10.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Суонси
0 : 1
17.10.2026
Вест Хэм
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Аптон Парк
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 16:40 (прямая)
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