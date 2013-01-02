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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Куинз Парк Рейнджерс
Челси - Куинз Парк Рейнджерс: обзор матча 02 января 2013
Челси
02.01.2013, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
0 : 1
Завершен
Куинз Парк Рейнджерс
77'
Ш. Райт-Филлипс
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Куинз Парк Рейнджерс
90'
+1
Замена
К. Дайер
️️️️
А. Таарабт
89'
Замена
П. Джи Сун
️️️️
Э. Гранеро
86'
Желтая карточка
К. Хилл
Замена
Рамирес
️️️️
Ф. Лэмпард
78'
77'
ГОЛ! 0:1!
Ш. Райт-Филлипс
Пас отдал
А. Таарабт
Замена
Х. Мата
️️️️
В. Мозес
73'
Замена
Э. Азар
️️️️
М. Марин
58'
16'
Замена
Ш. Райт-Филлипс
️️️️
Д. Хойлетт
15'
Травма
Д. Хойлетт
Желтая карточка
М. Марин
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Фрэнк Лэмпард
(К)
ОП
4
Давид Луис
ОП
8
Оскар
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Куинз Парк Рейнджерс
20
Жулио Сезар
ВР
17
Райан Нельсен
ЦЗ
6
Клинт Хилл
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
5
Недум Онуоха
ПЗ
4
Шон Дерри
ЛП
49
Адель Таарабт
ЦП
25
Стефан Мбиа
ЦП
23
Эстебан Гранеро
ПП
30
Дэвид Хойлетт
ЦФ
12
Джейми Макки
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Челси
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
7
Рамирес
ЦП
64
Хуан Мата
АП
12
Лукас Пиазон
АП
Куинз Парк Рейнджерс
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
33
Пак Джи Сун
ЛП
18
Кирон Дайер
ЛП
18
Алехандро Форлин
ЦП
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Тернбулл
5
Бертранд
20
Иванович
24
Кэхилл
3
Аспиликуэта
8
Лэмпард
4
Луис
8
Оскар
11
Мозес
22
Марин
9
Торрес
4-4-2
20
Сезар
5
Онуоха
17
Нельсен
6
Хилл
2
Фабио
23
Гранеро
49
Таарабт
25
Мбиа
4
Дерри
12
Макки
30
Хойлетт
8
Лэмпард
7
Рамирес
7
Рамирес
8
Лэмпард
11
Мозес
64
Мата
64
Мата
11
Мозес
22
Марин
10
Азар
10
Азар
22
Марин
23
Гранеро
33
Пак Джи Сун
33
Пак Джи Сун
23
Гранеро
49
Таарабт
18
Дайер
18
Дайер
49
Таарабт
30
Хойлетт
98
Райт-Филлипс
98
Райт-Филлипс
30
Хойлетт
Остались в запасе
Челси
Куинз Парк Рейнджерс
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Гарри Реднапп
Остались в запасе
40
Энрике Илариу
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
12
Лукас Пиазон
АП
Остались в запасе
31
Роберт Грин
ВР
35
Антон Фердинанд
ЦЗ
18
Алехандро Форлин
ЦП
12
Джибриль Сиссе
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Гарри Реднапп
Статистика матча Челси - Куинз Парк Рейнджерс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Миллуолл
- : -
21.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 1
07.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Саутгемптон
4 : 1
31.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 0
24.10.2026
Суонси
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бирмингем Сити
3 : 0
17.10.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Информация о матче
Главный судья:
Ли Мэйсон
(Болтон)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:40 (прямая)
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