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Челси - Манчестер Сити
Челси - Манчестер Сити: обзор матча 25 ноября 2012
Челси
25.11.2012, воскресенье, 20:00
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
0 : 0
Завершен
Манчестер Сити
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Манчестер Сити
90'
+2
Желтая карточка
М. Балотелли
85'
Замена
М. Балотелли
️️️️
С. Агуэро
Замена
О. Ромеу
️️️️
Д. Оби Микел
79'
77'
Желтая карточка
А. Коларов
Замена
В. Мозес
️️️️
Э. Азар
71'
69'
Замена
К. Тевес
️️️️
Э. Джеко
65'
Желтая карточка
П. Хавьер Сабалета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
1
Петр Чех
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
12
Джон Оби Микел
ОП
7
Рамирес
ОП
8
Оскар
ЦП
64
Хуан Мата
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Манчестер Сити
1
Джо Харт
ВР
11
Александар Коларов
ЛЗ
4
Венсан Компани
ЦЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Пабло Хавьер Сабалета
ПЗ
42
Яя Туре
ОП
18
Гарет Бэрри
ОП
10
Серхио Агуэро
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Давид Сильва
АП
10
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Челси
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
21
Ориоль Ромеу
ЦП
22
Марко Марин
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Манчестер Сити
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
32
Карлос Тевес
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
3
Коул
20
Иванович
4
Луис
3
Аспиликуэта
12
Оби Микел
7
Рамирес
8
Оскар
10
Азар
64
Мата
9
Торрес
4-2-2-1-1
1
Харт
5
Сабалета
4
Компани
22
Настасич
11
Коларов
42
Туре
18
Бэрри
10
Агуэро
20
Милнер
21
Сильва
10
Джеко
12
Оби Микел
21
Ромеу
21
Ромеу
12
Оби Микел
10
Азар
11
Мозес
11
Мозес
10
Азар
10
Джеко
32
Тевес
32
Тевес
10
Джеко
10
Агуэро
45
Балотелли
45
Балотелли
10
Агуэро
Остались в запасе
Челси
Манчестер Сити
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
22
Росс Тернбулл
ВР
5
Райан Бертранд
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
19
Паулу Феррейра
ПЗ
22
Марко Марин
АП
Остались в запасе
25
Костел Пантилимон
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
13
Майкон
ПЗ
14
Самир Насри
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Челси - Манчестер Сити
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
- : -
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Эвертон
0 : 2
17.10.2026
Челси
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
- : -
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Астон Вилла
2 : 1
24.10.2026
Манчестер Сити
Информация о матче
Главный судья:
Крис Фой
(Сент-Эленс, Мерсисайд)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
Где смотреть матч:
"Спорт 1" 19:55 (прямая)
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