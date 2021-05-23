Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Людовик Бааль
Статистика
Людовик Бааль - статистика
Завершил карьеру
24 мая 1986 (40)
#24 | Защитник
178 см | 72 кг
Франция
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Лига Европы 2018/2019
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Кубок лиги 2016/2017
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2009/2010
Франция. Лига 1 2008/2009
Франция. Лига 1 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брест
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 38 тур
Брест
0 : 2
23.05.2021
ПСЖ
83' - 90'
Франция. Лига 1, 37 тур
Монпелье
0 : 0
16.05.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 36 тур
Ницца
3 : 2
09.05.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 35 тур
Брест
1 : 4
02.05.2021
Нант
Был в запасе
Франция. Лига 1, 34 тур
Сент-Этьен
1 : 2
24.04.2021
Брест
90' - 90'
Франция. Лига 1, 33 тур
Брест
1 : 1
18.04.2021
Ланс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 32 тур
Брест
1 : 1
11.04.2021
Ним
Был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Лорьян
1 : 0
04.04.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Брест
0 : 0
21.03.2021
Анжер
Был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Марсель
3 : 1
13.03.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Брест
3 : 1
03.03.2021
Дижон
Был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
2 : 0
28.02.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
2 : 3
19.02.2021
Лион
Был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
0 : 0
14.02.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Брест
2 : 1
07.02.2021
Бордо
Был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Страсбур
2 : 2
03.02.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Брест
2 : 4
31.01.2021
Метц
75' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Реймс
1 : 0
24.01.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Брест
1 : 2
17.01.2021
Ренн
Был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
ПСЖ
3 : 0
09.01.2021
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2 : 0
06.01.2021
Ницца
Был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Ланс
2 : 1
23.12.2020
Брест
64' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Брест
2 : 2
20.12.2020
Монпелье
Был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2 : 2
16.12.2020
Брест
1' - 84'
Франция. Лига 1, 14 тур
Брест
2 : 1
13.12.2020
Реймс
Был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Бордо
1 : 0
06.12.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Метц
0 : 2
29.11.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 11 тур
Брест
4 : 1
21.11.2020
Сент-Этьен
Был в запасе
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
3 : 2
08.11.2020
Лилль
Был в запасе
Франция. Лига 1, 9 тур
Ренн
2 : 1
31.10.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
0 : 3
25.10.2020
Страсбур
Был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Нант
3 : 1
18.10.2020
Брест
1' - 71'
Франция. Лига 1, 6 тур
Брест
1 : 0
04.10.2020
Монако
Был в запасе
Франция. Лига 1, 5 тур
Анжер
3 : 2
27.09.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 4 тур
Брест
3 : 2
20.09.2020
Лорьян
Был в запасе
Франция. Лига 1, 3 тур
Дижон
0 : 2
13.09.2020
Брест
Был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Брест
2 : 3
30.08.2020
Марсель
1' - 90'
Франция. Лига 1, 1 тур
Ним
4 : 0
23.08.2020
Брест
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
Видео
Корнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
2
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
4
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+