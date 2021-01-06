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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ницца
Брест - Ницца: обзор матча 06 января 2021
Брест
06.01.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 18 тур
2 : 0
Завершен
Ницца
23'
С. Мунье
28'
Ф. Онора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Ницца
90'
+1
Желтая карточка
Х. Маю
Замена
У. Маньетти
️️️️
Р. Февр
89'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Ф. Онора
87'
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
80'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
С. Мунье
80'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
И. Кардона
79'
78'
Замена
Х. Маю
️️️️
Ж. Лотомба
78'
Замена
К. Тюрам
️️️️
М. Шнейдерлен
Желтая карточка
П. Ласн
71'
69'
Замена
Д. Ндой
️️️️
Х. Будауи
63'
Желтая карточка
А. Гуири
57'
Замена
А. Клод-Морис
️️️️
Р. Лопеш
57'
Замена
А. Камара
️️️️
Ю. Аталь
Желтая карточка
Ф. Онора
52'
ГОЛ! 2:0!
Ф. Онора
28'
ГОЛ! 1:0!
С. Мунье
23'
11'
Желтая карточка
В. Салиба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
20
Юсеф Аталь
ЛЗ
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
80
Янга Мбок
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
20
Алексис Клод-Морис
ЛВ
19
Кефрен Тюрам
ОП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Хишам Маю
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
4-1-1-2-2
30
Ларсоннер
15
Перро
5
Шардонне
29
Эрейе
18
Пьерр-Габриэль
6
Ласн
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
7
Кардона
9
Мунье
3-3-2-1-1
44
Бенитес
24
Данильюк
2
Салиба
34
Н'Соки
20
Аталь
14
Шнейдерлен
3
Лотомба
6
Будауи
11
Рен-Аделед
9
Лопеш
9
Гуири
9
Онора
12
Филиппото
12
Филиппото
9
Онора
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
9
Мунье
22
Баттоккио
22
Баттоккио
9
Мунье
21
Февр
8
Маньетти
8
Маньетти
21
Февр
7
Кардона
14
Шарбонье
14
Шарбонье
7
Кардона
20
Аталь
11
Камара
11
Камара
20
Аталь
14
Шнейдерлен
19
Тюрам
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
9
Лопеш
20
Клод-Морис
20
Клод-Морис
9
Лопеш
6
Будауи
14
Ндой
14
Ндой
6
Будауи
3
Лотомба
14
Маю
14
Маю
3
Лотомба
Остались в запасе
Брест
Ницца
24
Людовик Бааль
ЛЗ
80
Янга Мбок
ЦП
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
80
Янга Мбок
ЦП
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
Остались в запасе
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
13
Расин Коли
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Брест - Ницца
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
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