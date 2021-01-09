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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Брест
ПСЖ - Брест: обзор матча 09 января 2021
ПСЖ
09.01.2021, суббота, 23:00
Франция. Лига 1, 19 тур
3 : 0
Завершен
Брест
16'
М. Кен
81'
М. Икарди
83'
П. Сарабия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Брест
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Ди Мария
86'
Замена
А. Флоренци
️️️️
К. Дагба
86'
ГОЛ! 3:0!
П. Сарабия
Пас отдал
М. Икарди
83'
ГОЛ! 2:0!
М. Икарди
Пас отдал
К. Мбаппе
81'
80'
Замена
С. Мунье
️️️️
Х. Белькебла
77'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
П. Ласн
77'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Ф. Онора
76'
Желтая карточка
П. Ласн
69'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Р. Филиппото
Замена
М. Икарди
️️️️
М. Кен
65'
Замена
Л. Курзава
️️️️
М. Баккер
65'
Желтая карточка
М. Верратти
62'
Замена
П. Сарабия
️️️️
И. Гуйе
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Кен
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
5
Маркиньос
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
7
Хави Симонс
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Навас
5
Баккер
5
Маркиньос
22
Диалло
2
Дагба
5
Гуйе
21
Эррера
6
Верратти
11
Ди Мария
10
Мбаппе
9
Кен
4-1-1-3-1
30
Ларсоннер
18
Пьерр-Габриэль
5
Шардонне
93
Дюверн
15
Перро
6
Ласн
93
Белькебла
9
Онора
21
Февр
12
Филиппото
7
Кардона
11
Ди Мария
7
Дракслер
7
Дракслер
11
Ди Мария
5
Баккер
3
Курзава
3
Курзава
5
Баккер
2
Дагба
24
Флоренци
24
Флоренци
2
Дагба
5
Гуйе
7
Сарабия
7
Сарабия
5
Гуйе
9
Кен
9
Икарди
9
Икарди
9
Кен
9
Онора
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
9
Онора
6
Ласн
22
Баттоккио
22
Баттоккио
6
Ласн
12
Филиппото
14
Шарбонье
14
Шарбонье
12
Филиппото
93
Белькебла
9
Мунье
9
Мунье
93
Белькебла
Остались в запасе
ПСЖ
Брест
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Хави Симонс
ПВ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
Главный тренер
Маурисио Почеттино
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
12
Тимоте Пембеле
ЦЗ
7
Хави Симонс
ПВ
15
Серхио Рико
ВР
30
Александре Летеллье
ВР
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча ПСЖ - Брест
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
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