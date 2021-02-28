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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Брест
Монако - Брест: обзор матча 28 февраля 2021
Монако
28.02.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 27 тур
2 : 0
Завершен
Брест
76'
С. Йоветич
90'
К. Фолланд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Брест
ГОЛ! 2:0!
К. Фолланд
Пас отдал
А. Головин
90'
Желтая карточка
К. Дьятта
85'
81'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Х. Белькебла
81'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
Замена
Д. Сидибе
️️️️
А. Дисаси
81'
ГОЛ! 1:0!
С. Йоветич
Пас отдал
А. Головин
76'
73'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
С. Мунье
73'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ф. Онора
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Ю. Фофана
69'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
59'
Замена
А. Головин
️️️️
Р. Агилар
59'
Замена
К. Дьятта
️️️️
С. Диоп
59'
Пенальти не реализован!
В. Бен-Йеддер
30'
Желтая карточка
Г. Марипан
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
24
Юссуф Фофана
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Крислен Матсима
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Александр Головин
АП
15
Крепин Дьятта
ПВ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
3-3-1-1-2
23
Леком
21
Дисаси
3
Марипан
5
Бадьяшиль
12
Энрике
14
Чуамени
2
Агилар
24
Фофана
10
Диоп
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
18
Пьерр-Габриэль
3
Брассье
5
Шардонне
15
Перро
6
Ласн
93
Белькебла
6
Лукас
21
Февр
9
Онора
9
Мунье
10
Диоп
15
Дьятта
15
Дьятта
10
Диоп
21
Дисаси
19
Сидибе
19
Сидибе
21
Дисаси
24
Фофана
4
Фабрегас
4
Фабрегас
24
Фофана
2
Агилар
10
Головин
10
Головин
2
Агилар
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
18
Пьерр-Габриэль
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
18
Пьерр-Габриэль
93
Белькебла
12
Филиппото
12
Филиппото
93
Белькебла
9
Мунье
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Мунье
9
Онора
7
Кардона
7
Кардона
9
Онора
Остались в запасе
Монако
Брест
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
Главный тренер
Нико Ковач
24
Людовик Бааль
ЛЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
80
Янга Мбок
ЦП
1
Себастьен Сибуа
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
5
Крислен Матсима
ЦЗ
8
Элиот Матацо
ЦП
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
99
Радослав Майецки
ВР
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
80
Янга Мбок
ЦП
1
Себастьен Сибуа
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Монако - Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Луи II
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