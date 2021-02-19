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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Лион
Брест - Лион: обзор матча 19 февраля 2021
Брест
19.02.2021, пятница, 23:00
Франция. Лига 1, 26 тур
2 : 3
Завершен
Лион
53'
Б. Шардонне
74'
И. Кардона
9'
Л. Пакета
29'
У. Ауа
44'
М. Депай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Лион
90'
+7
Желтая карточка
Л. Пакета
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Ф. Онора
88'
88'
Замена
И. Слимани
️️️️
М. Депай
Замена
Б. Фадига
️️️️
П. Ласн
87'
78'
Замена
М. Корне
️️️️
К. Токо Экамби
ГОЛ! 2:3!
И. Кардона
Пас отдал
Б. Шардонне
74'
71'
Замена
Т. Кадевере
️️️️
У. Ауа
71'
Замена
М. Какере
️️️️
Б. Гимарайнс
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Р. Февр
67'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
67'
56'
Желтая карточка
М. Де Шильо
ГОЛ! 1:3!
Б. Шардонне
Пас отдал
Ф. Онора
53'
44'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
М. Депай
Желтая карточка
Х. Белькебла
40'
29'
ГОЛ! 0:2!
У. Ауа
Пас отдал
М. Депай
9'
ГОЛ! 0:1!
Л. Пакета
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
9
Франк Онора
ЛП
93
Харис Белькебла
ЦП
6
Поль Ласн
ЦП
21
Ромен Февр
ПП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
22
Маттиа Де Шильо
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
27
Мало Густо
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Тино Кадевере
ЦФ
19
Ислам Слимани
ЦФ
4-4-2
1
Сибуа
15
Перро
5
Шардонне
29
Эрейе
18
Пьерр-Габриэль
9
Онора
93
Белькебла
6
Ласн
21
Февр
9
Мунье
7
Кардона
4-1-2-1-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
20
Дьоманде
22
Де Шильо
23
Мендес
10
Ауа
36
Гимарайнс
11
Пакета
9
Экамби
10
Депай
9
Онора
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
9
Онора
18
Пьерр-Габриэль
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
18
Пьерр-Габриэль
6
Ласн
7
Фадига
7
Фадига
6
Ласн
21
Февр
14
Шарбонье
14
Шарбонье
21
Февр
36
Гимарайнс
8
Какере
8
Какере
36
Гимарайнс
9
Экамби
70
Корне
70
Корне
9
Экамби
10
Ауа
9
Кадевере
9
Кадевере
10
Ауа
10
Депай
19
Слимани
19
Слимани
10
Депай
Остались в запасе
Брест
Лион
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
30
Готье Ларсоннер
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
30
Готье Ларсоннер
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
Остались в запасе
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
27
Мало Густо
ПЗ
10
Райан Шерки
АП
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Брест - Лион
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
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