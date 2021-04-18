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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ланс
Брест - Ланс: обзор матча 18 апреля 2021
Брест
18.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 33 тур
1 : 1
Завершен
Ланс
37'
Ж. Лукас
72'
Г. Какута (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Ланс
Замена
Б. Фадига
️️️️
Ж. ле Дуарон
90'
89'
Вторая желтая
С. Банза
Вторая желтая
Ж. Лукас
89'
Желтая карточка
Ж. Лукас
87'
83'
Замена
А. Лове
️️️️
Г. Какута
81'
Вторая желтая
С. Фортеш
72'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Какута
72'
Замена
И. Бура
️️️️
И. Силла
63'
Желтая карточка
Ж. Клосс
59'
Желтая карточка
С. Банза
59'
Замена
С. Банза
️️️️
А. Калимуэндо
58'
Замена
И. Ганаго
️️️️
К. Жан
54'
Желтая карточка
С. Фортеш
48'
Желтая карточка
М. Айдара
ГОЛ! 1:0!
Ж. Лукас
37'
35'
Желтая карточка
Л. Баде
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Р. Филиппото
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Уго Маньетти
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
4
Иссиага Силла
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Брест
1
Муез Хассен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
24
Ферри Н'Гома
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
6
Адриен Лове
ЦЗ
10
Давид Кошта
АП
7
Тони Маурисио
АП
36
Boubakar Camara
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
34
Ансу Соу
ЦФ
4-2-2-2
30
Ларсоннер
15
Перро
3
Брассье
5
Шардонне
18
Пьерр-Габриэль
8
Маньетти
6
Лукас
12
Филиппото
9
Онора
9
Мунье
7
Кардона
3-4-1-2
16
Лека
21
Айдара
5
Баде
15
Фортеш
92
Клосс
28
Дукур
18
Каюзак
4
Силла
5
Какута
10
Жан
15
Калимуэндо
ле Дуарон
7
Фадига
7
Фадига
ле Дуарон
12
Филиппото
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
12
Филиппото
5
Какута
6
Лове
6
Лове
5
Какута
4
Силла
14
Бура
14
Бура
4
Силла
10
Жан
37
Ганаго
37
Ганаго
10
Жан
15
Калимуэндо
24
Банза
24
Банза
15
Калимуэндо
Остались в запасе
Брест
Ланс
1
Муез Хассен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
24
Ферри Н'Гома
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
36
Boubakar Camara
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Давид Кошта
АП
7
Тони Маурисио
АП
34
Ансу Соу
ЦФ
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
32
Дени Бен
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
24
Ферри Н'Гома
ЦП
Остались в запасе
36
Boubakar Camara
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
10
Давид Кошта
АП
7
Тони Маурисио
АП
34
Ансу Соу
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Брест - Ланс
1
1
2
5
Красные карточки
1
2
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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