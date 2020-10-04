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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Монако
Брест - Монако: обзор матча 04 октября 2020
Брест
04.10.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 6 тур
1 : 0
Завершен
Монако
8'
Р. Февр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Монако
Замена
У. Маньетти
️️️️
С. Мунье
88'
84'
Желтая карточка
К. Матсима
Замена
Ф. Онора
️️️️
Г. Шарбонье
79'
Желтая карточка
П. Ласн
77'
74'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ж. Бьянсон
74'
Замена
П. Пеллегри
️️️️
К. Фолланд
72'
Желтая карточка
Ж. Бьянсон
Желтая карточка
С. Мунье
68'
65'
Замена
Э. Мийо
️️️️
С. Фабрегас
65'
Замена
С. Йоветич
️️️️
В. Бен-Йеддер
52'
Желтая карточка
К. Фолланд
46'
Замена
Флорентину
️️️️
Ю. Фофана
37'
Желтая карточка
Ж. Мартинш
ГОЛ! 1:0!
Р. Февр
8'
Желтая карточка
Х. Белькебла
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
80
Янга Мбок
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
1
Вито Манноне
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
12
Флорентину
ОП
8
Элиот Матацо
ЦП
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Ларсоннер
15
Перро
5
Шардонне
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
6
Ласн
93
Белькебла
21
Февр
14
Шарбонье
9
Мунье
9
ле Дуарон
4-2-2-2
23
Леком
2
Агилар
5
Матсима
5
Бадьяшиль
4
Бьянсон
24
Фофана
4
Фабрегас
10
Мартинш
10
Диоп
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
14
Шарбонье
9
Онора
9
Онора
14
Шарбонье
9
Мунье
8
Маньетти
8
Маньетти
9
Мунье
24
Фофана
12
Флорентину
12
Флорентину
24
Фофана
4
Фабрегас
20
Мийо
20
Мийо
4
Фабрегас
4
Бьянсон
69
Геббельс
69
Геббельс
4
Бьянсон
10
Бен-Йеддер
9
Йоветич
9
Йоветич
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
9
Пеллегри
9
Пеллегри
31
Фолланд
Остались в запасе
Брест
Монако
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
80
Янга Мбок
ЦП
1
Себастьен Сибуа
ВР
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
99
Радослав Майецки
ВР
8
Элиот Матацо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
80
Янга Мбок
ЦП
1
Себастьен Сибуа
ВР
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
8
Элиот Матацо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
31
Страхиня Павлович
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Брест - Монако
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Информация о матче
Главный судья:
Йоан Амель
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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