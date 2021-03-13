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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Марсель - Брест
Марсель - Брест: обзор матча 13 марта 2021
Марсель
13.03.2021, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 29 тур
3 : 1
Завершен
Брест
45+1'
А. Милик
88'
Ф. Товен
90+3'
М. Кюизанс
71'
Л. Брассье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марсель - Брест
ГОЛ! 3:1!
М. Кюизанс
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Ф. Товен
Пас отдал
Л. Энрике
88'
Замена
М. Кюизанс
️️️️
Д. Пайет
84'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
А. Милик
84'
76'
Замена
Х. Белькебла
️️️️
Г. Шарбонье
Замена
Л. Энрике
️️️️
А. Гонсалес
76'
71'
ГОЛ! 1:1!
Л. Брассье
Пас отдал
Р. Февр
Замена
Х. Сакаи
️️️️
Ю. Нагатомо
66'
63'
Замена
Б. Фадига
️️️️
Ж. ле Дуарон
63'
Замена
И. Кардона
️️️️
П. Ласн
55'
Желтая карточка
С. Мунье
Замена
П. Гуйе
️️️️
С. Хауи
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Милик
Пас отдал
Д. Пайет
45'
+1
Желтая карточка
Ф. Товен
38'
Желтая карточка
А. Гонсалес
23'
Желтая карточка
Д. Чалета-Цар
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
10
Димитри Пайет
АП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
10
Флориан Товен
ПВ
30
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Лука Перрен
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
11
Луис Энрике
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
10
Оливье Нтчам
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
98
Валере Жермен
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
3-3-3-1
30
Манданда
27
Гонсалес
26
Балерди
15
Чалета-Цар
5
Нагатомо
8
Камара
14
Лирола
10
Пайет
10
Хауи
10
Товен
30
Милик
4-1-1-1-3
30
Ларсоннер
18
Пьерр-Габриэль
3
Брассье
5
Шардонне
15
Перро
6
Ласн
6
Лукас
21
Февр
9
Мунье
14
Шарбонье
9
ле Дуарон
10
Хауи
18
Гуйе
18
Гуйе
10
Хауи
27
Гонсалес
11
Энрике
11
Энрике
27
Гонсалес
5
Нагатомо
2
Сакаи
2
Сакаи
5
Нагатомо
10
Пайет
27
Кюизанс
27
Кюизанс
10
Пайет
30
Милик
9
Бенедетто
9
Бенедетто
30
Милик
9
ле Дуарон
7
Фадига
7
Фадига
9
ле Дуарон
14
Шарбонье
93
Белькебла
93
Белькебла
14
Шарбонье
6
Ласн
7
Кардона
7
Кардона
6
Ласн
Остались в запасе
Марсель
Брест
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Оливье Нтчам
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
1
Себастьен Сибуа
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
10
Оливье Нтчам
ЦП
98
Валере Жермен
ЦФ
Остались в запасе
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
24
Людовик Бааль
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
1
Себастьен Сибуа
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Марсель - Брест
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
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