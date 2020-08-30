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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Марсель
Брест - Марсель: обзор матча 30 августа 2020
Брест
30.08.2020, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 2 тур
2 : 3
Завершен
Марсель
45+1'
Р. Февр
89'
Г. Шарбонье
20'
Ф. Товен
27'
Д. Чалета-Цар
80'
Д. Чалета-Цар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Марсель
Желтая карточка
У. Маньетти
90'
ГОЛ! 2:3!
Г. Шарбонье
Пас отдал
Ж. Фоссюрье
89'
Замена
У. Маньетти
️️️️
Х. Белькебла
85'
Замена
Я. Мбок
️️️️
И. Диалло
85'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
84'
80'
ГОЛ! 1:3!
Д. Чалета-Цар
Пас отдал
Ф. Товен
80'
Замена
В. Жермен
️️️️
Д. Бенедетто
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
И. Кардона
79'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Р. Февр
79'
79'
Замена
П. Гуйе
️️️️
М. Сансон
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Ф. Онора
72'
72'
Замена
В. Ронжье
️️️️
К. Строотман
62'
Замена
М. Аке
️️️️
Н. Радоньич
61'
Желтая карточка
Л. Балерди
45'
+3
Желтая карточка
Н. Радоньич
ГОЛ! 1:2!
Р. Февр
Пас отдал
Г. Шарбонье
45'
+1
30'
Желтая карточка
Ж. Амави
27'
ГОЛ! 0:2!
Д. Чалета-Цар
Пас отдал
Ф. Товен
20'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Товен
Пас отдал
М. Сансон
8'
Желтая карточка
Б. Камара
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Бубакар Камара
ОП
8
Морган Сансон
ЦП
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Флориан Товен
ПВ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
24
Ферри Н'Гома
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
33
Килиан Бенвиндо
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
18
Пап Гуйе
ОП
21
Валантен Ронжье
ЦП
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Ларсоннер
15
Перро
24
Бааль
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
27
Диалло
93
Белькебла
9
Онора
21
Февр
14
Шарбонье
7
Кардона
4-1-2-2-1
30
Манданда
2
Сакаи
26
Балерди
15
Чалета-Цар
23
Амави
8
Камара
8
Сансон
8
Строотман
10
Товен
28
Радоньич
9
Бенедетто
27
Диалло
80
Мбок
80
Мбок
27
Диалло
7
Кардона
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
7
Кардона
9
Онора
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
9
Онора
93
Белькебла
8
Маньетти
8
Маньетти
93
Белькебла
21
Февр
19
Тавареш
19
Тавареш
21
Февр
8
Сансон
18
Гуйе
18
Гуйе
8
Сансон
28
Радоньич
11
Аке
11
Аке
28
Радоньич
8
Строотман
21
Ронжье
21
Ронжье
8
Строотман
9
Бенедетто
98
Жермен
98
Жермен
9
Бенедетто
Остались в запасе
Брест
Марсель
24
Ферри Н'Гома
ЦП
33
Килиан Бенвиндо
ЦФ
1
Себастьен Сибуа
ВР
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
24
Ферри Н'Гома
ЦП
33
Килиан Бенвиндо
ЦФ
1
Себастьен Сибуа
ВР
Остались в запасе
20
Кристофер Роккья
ЛЗ
5
Лука Перрен
ЦЗ
16
Йоанн Пеле
ВР
20
Максим Лопес
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Брест - Марсель
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Главный судья:
Амаури Делеру
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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