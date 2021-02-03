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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Брест
Страсбур - Брест: обзор матча 03 февраля 2021
Страсбур
03.02.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 23 тур
2 : 2
Завершен
Брест
8'
А. Томассон
70'
Ж. Аолу
83'
Г. Шарбонье
90+4'
Ж. ле Дуарон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Брест
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Ж. ле Дуарон
Пас отдал
Ж. Фоссюрье
Замена
Д. Ленар
️️️️
Ж. Аолу
90'
Желтая карточка
Э. Кавашима
87'
Замена
К. Зохи
️️️️
Ж. Беллегард
86'
83'
ГОЛ! 2:1!
Г. Шарбонье
80'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Ф. Онора
80'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
79'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
С. Мунье
Замена
Л. Коне
️️️️
А. Томассон
73'
Замена
М. Шахири
️️️️
Х. Диалло
73'
ГОЛ! 2:0!
Ж. Аолу
70'
68'
Замена
Р. Февр
️️️️
Х. Белькебла
61'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. Филиппото
Желтая карточка
С. Митрович
48'
ГОЛ! 1:0!
А. Томассон
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
23
Лионель Кароль
ЛЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Александер Джику
ЦЗ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
5
Ламин Коне
ЦЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
33
Абдулайе Усман
ОП
14
Димитри Ленар
ЦП
14
Санин Прсич
ЦП
10
Адриен Лебе
АП
20
Маджид Уорис
ЦФ
9
Кевин Зохи
ЦФ
Брест
1
Муез Хассен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Кавашима
23
Кароль
23
Митрович
4
Джику
19
Каси
28
Сиссоко
14
Аолу
27
Беллегард
28
Томассон
13
Диалло
19
Ажорк
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
18
Пьерр-Габриэль
5
Шардонне
29
Эрейе
3
Брассье
6
Ласн
6
Лукас
93
Белькебла
9
Онора
12
Филиппото
9
Мунье
13
Диалло
11
Шахири
11
Шахири
13
Диалло
28
Томассон
5
Коне
5
Коне
28
Томассон
14
Аолу
14
Ленар
14
Ленар
14
Аолу
27
Беллегард
9
Зохи
9
Зохи
27
Беллегард
18
Пьерр-Габриэль
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
18
Пьерр-Габриэль
93
Белькебла
21
Февр
21
Февр
93
Белькебла
9
Онора
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
9
Онора
12
Филиппото
7
Кардона
7
Кардона
12
Филиппото
9
Мунье
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Мунье
Остались в запасе
Страсбур
Брест
10
Адриен Лебе
АП
33
Абдулайе Усман
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
24
Людовик Бааль
ЛЗ
1
Муез Хассен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
10
Адриен Лебе
АП
33
Абдулайе Усман
ОП
21
Бингуру Камара
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
20
Маджид Уорис
ЦФ
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
1
Муез Хассен
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Страсбур - Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
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