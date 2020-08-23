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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Брест
Ним - Брест: обзор матча 23 августа 2020
Ним
23.08.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 1 тур
4 : 0
Завершен
Брест
8'
К. Данке
31'
Б. Мелинг
69'
Р. Филиппото
84'
М. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Брест
ГОЛ! 4:0!
М. Коне
Пас отдал
З. Ферхат
84'
Замена
С. Сарр
️️️️
А. Кубас
82'
Замена
Ф. Мигель
️️️️
Б. Мелинг
79'
79'
Замена
Я. Мбок
️️️️
Ж. ле Дуарон
77'
Красная карточка
Б. Шардонне
ГОЛ! 3:0!
Р. Филиппото
Пас отдал
К. Данке
69'
67'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
Х. Белькебла
67'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
И. Кардона
66'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
Замена
М. Коне
️️️️
Я. Бенрау
56'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Л. До
56'
50'
Желтая карточка
Ж. Дюверн
46'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Ф. Онора
Желтая карточка
Я. Бенрау
42'
Желтая карточка
Л. До
37'
35'
Желтая карточка
Ж. Фоссюрье
ГОЛ! 2:0!
Б. Мелинг
Пас отдал
Р. Филиппото
31'
ГОЛ! 1:0!
К. Данке
Пас отдал
Б. Мелинг
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Люка До
ОП
20
Адриан Кубас
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ним
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
17
Харис Дулевич
ЛП
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
18
Лука Буаде
ПП
14
Мусса Коне
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
80
Янга Мбок
ЦП
24
Ферри Н'Гома
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Рейне
24
Мелинг
4
Ландре
18
Мартинес
8
До
20
Кубас
8
Ферхат
12
Филиппото
45
Бенрау
20
Рипар
9
Данке
4-1-1-2-2
30
Ларсоннер
33
Фоссюрье
5
Шардонне
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
27
Диалло
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
7
Кардона
9
ле Дуарон
20
Кубас
6
Сарр
6
Сарр
20
Кубас
24
Мелинг
3
Мигель
3
Мигель
24
Мелинг
8
До
11
Фомба
11
Фомба
8
До
45
Бенрау
14
Коне
14
Коне
45
Бенрау
9
ле Дуарон
80
Мбок
80
Мбок
9
ле Дуарон
7
Кардона
22
Баттоккио
22
Баттоккио
7
Кардона
93
Белькебла
19
Тавареш
19
Тавареш
93
Белькебла
9
Онора
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Онора
Остались в запасе
Ним
Брест
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
17
Харис Дулевич
ЛП
16
Люка Диас
ВР
Главный тренер
Жером Арпинон
24
Людовик Бааль
ЛЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
18
Лука Буаде
ПП
17
Харис Дулевич
ЛП
16
Люка Диас
ВР
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Жером Арпинон
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Ним - Брест
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Главный судья:
Жереми Пиньяр
Стадион:
Стад де Костьере
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