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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Дижон
Брест - Дижон: обзор матча 03 марта 2021
Брест
03.03.2021, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 28 тур
3 : 1
Завершен
Дижон
17'
Ф. Онора
27'
С. Мунье
40'
И. Кардона
29'
Р. Ассале
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Дижон
84'
Желтая карточка
Э. Эбимбе
83'
Замена
Я. Бензия
️️️️
В. Лаутоа
Замена
Р. Пьерр-Габриэль
️️️️
Ж. Фоссюрье
81'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Ф. Онора
80'
78'
Замена
Э. Эбимбе
️️️️
Ф. Саммаритано
78'
Замена
М. Конате
️️️️
Р. Ассале
Замена
Р. Февр
️️️️
И. Кардона
74'
Замена
Х. Белькебла
️️️️
Г. Шарбонье
74'
Желтая карточка
Г. Шарбонье
61'
ГОЛ! 3:1!
И. Кардона
Пас отдал
Ж. Лукас
40'
29'
ГОЛ! 2:1!
Р. Ассале
Желтая карточка
Р. Перро
28'
ГОЛ! 2:0!
С. Мунье
Пас отдал
Ф. Онора
27'
Желтая карточка
Л. Брассье
22'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Онора
Пас отдал
Ж. Лукас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
22
Дидье Ндонг
ЦП
43
Берсант Целина
АП
7
Фредерик Саммаритано
АП
17
Мама Бальде
ПВ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
93
Харис Белькебла
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
14
Жордан Мари
ЦП
8
Яссин Бензия
АП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Ларсоннер
15
Перро
3
Брассье
5
Шардонне
33
Фоссюрье
6
Ласн
6
Лукас
9
Онора
9
Мунье
14
Шарбонье
7
Кардона
3-2-1-3-1
1
Расьоппи
5
Экюэль-Манга
5
Кулибали
6
Лаутоа
26
Чафик
25
Музинга
22
Ндонг
17
Бальде
7
Саммаритано
43
Целина
27
Ассале
9
Онора
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
9
Онора
33
Фоссюрье
18
Пьерр-Габриэль
18
Пьерр-Габриэль
33
Фоссюрье
7
Кардона
21
Февр
21
Февр
7
Кардона
14
Шарбонье
93
Белькебла
93
Белькебла
14
Шарбонье
7
Саммаритано
29
Эбимбе
29
Эбимбе
7
Саммаритано
6
Лаутоа
8
Бензия
8
Бензия
6
Лаутоа
27
Ассале
11
Конате
11
Конате
27
Ассале
Остались в запасе
Брест
Дижон
24
Людовик Бааль
ЛЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
1
Себастьен Сибуа
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
16
Сатурнин Альягбе
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
16
Анибал Чала
ЛЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
12
Ромен Филиппото
ЛВ
1
Себастьен Сибуа
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
23
Саша Боэ
ПЗ
16
Анибал Чала
ЛЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
14
Жордан Мари
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Брест - Дижон
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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