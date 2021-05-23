Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - ПСЖ
Брест - ПСЖ: обзор матча 23 мая 2021
Брест
23.05.2021, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 38 тур
0 : 2
Завершен
ПСЖ
37'
Р. Февр (АГ)
71'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - ПСЖ
Замена
Л. Бааль
️️️️
Г. Шарбонье
83'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. Февр
78'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
Х. Белькебла
78'
72'
Замена
И. Гуйе
️️️️
Рафинья
72'
Замена
М. Икарди
️️️️
А. Ди Мария
71'
ГОЛ! 0:2!
К. Мбаппе
37'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Февр
Желтая карточка
У. Маньетти
35'
33'
Желтая карточка
Неймар
27'
Желтая карточка
А. Эррера
19'
Пенальти не реализован!
Неймар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
ПСЖ
1
Кейлор Навас
ВР
5
Маркиньос
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
2
Данилу Перейра
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
12
Рафинья
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Брест
1
Муез Хассен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
5
Идрисса Гуйе
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-2-2-2
30
Ларсоннер
15
Перро
5
Шардонне
93
Дюверн
33
Фоссюрье
8
Маньетти
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
9
Мунье
14
Шарбонье
4-1-2-2-1
1
Навас
2
Дагба
3
Кимпембе
22
Диалло
5
Маркиньос
2
Перейра
21
Эррера
12
Рафинья
11
Ди Мария
10
Неймар
10
Мбаппе
14
Шарбонье
24
Бааль
24
Бааль
14
Шарбонье
93
Белькебла
6
Лукас
6
Лукас
93
Белькебла
21
Февр
7
Кардона
7
Кардона
21
Февр
12
Рафинья
5
Гуйе
5
Гуйе
12
Рафинья
11
Ди Мария
9
Икарди
9
Икарди
11
Ди Мария
Остались в запасе
Брест
ПСЖ
1
Муез Хассен
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
24
Ферри Н'Гома
ЦП
80
Янга Мбок
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Остались в запасе
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
15
Серхио Рико
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Пабло Сарабия
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Статистика матча Брест - ПСЖ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
ПСЖ
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
20:26
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
16:58
Сафонов обгонит Шевалье по размеру зарплаты в «ПСЖ»
15:42
4
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
Сафонов может остаться в «ПСЖ» без конкурента
20:26
Моуринью не поддержал идею Луиса Энрике: «Ни за что не пошел бы на это!»
16:58
Сафонов обгонит Шевалье по размеру зарплаты в «ПСЖ»
15:42
4
Лидер «ПСЖ» выбыл до конца сезона
Вчера, 16:07
Жена Сафонова заявила о желании попасть в царствие небесное
Вчера, 14:05
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+