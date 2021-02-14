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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Брест
Лилль - Брест: обзор матча 14 февраля 2021
Лилль
14.02.2021, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 25 тур
0 : 0
Завершен
Брест
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Брест
90'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Б. Шардонне
Замена
И. Лихаджи
️️️️
Д. Дэвид
90'
Желтая карточка
Ж. Бамба
75'
Замена
Р. Саншеш
️️️️
Шека
71'
Замена
Т. Веа
️️️️
Л. Араухо
61'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Н. Иконе
61'
Желтая карточка
З. Челик
44'
7'
Желтая карточка
Х. Белькебла
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Шека
ЦП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
7
Луис Араухо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лилль
1
Орестис Карнезис
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Ренату Саншеш
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-2-2-2
16
Меньян
17
Рейнилду
35
Джало
6
Фонте
2
Челик
21
Андре
8
Шека
19
Бамба
93
Иконе
15
Дэвид
7
Араухо
4-1-2-2-1
1
Сибуа
18
Пьерр-Габриэль
5
Шардонне
29
Эрейе
15
Перро
6
Ласн
6
Лукас
93
Белькебла
9
Онора
21
Февр
9
Мунье
15
Дэвид
80
Лихаджи
80
Лихаджи
15
Дэвид
93
Иконе
97
Языджи
97
Языджи
93
Иконе
8
Шека
8
Саншеш
8
Саншеш
8
Шека
7
Араухо
22
Веа
22
Веа
7
Араухо
5
Шардонне
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
5
Шардонне
Остались в запасе
Лилль
Брест
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
30
Готье Ларсоннер
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
1
Орестис Карнезис
ВР
4
Свен Ботман
ЦЗ
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
7
Бандиугу Фадига
АП
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
30
Готье Ларсоннер
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лилль - Брест
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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