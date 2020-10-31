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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ренн - Брест
Ренн - Брест: обзор матча 31 октября 2020
Ренн
31.10.2020, суббота, 19:00
Франция. Лига 1, 9 тур
2 : 1
Завершен
Брест
66'
Д. Да Силва
70'
Н. Агер
57'
Ф. Онора
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ренн - Брест
90'
+2
Желтая карточка
Г. Шарбонье
90'
+2
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Я. Мбок
84'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Ф. Онора
84'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
С. Мунье
Замена
К. Гренье
️️️️
М. Терье
83'
75'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
72'
Желтая карточка
Р. Перро
ГОЛ! 2:1!
Н. Агер
Пас отдал
Б. Бурижо
70'
Замена
Б. Бурижо
️️️️
Д. Леа Силики
67'
Замена
А. Эну
️️️️
Р. дель Кастильо
67'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Ж. Доку
67'
ГОЛ! 1:1!
Д. Да Силва
Пас отдал
Р. дель Кастильо
66'
64'
Желтая карточка
Ф. Онора
57'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Онора
Пас отдал
С. Мунье
Желтая карточка
Дальберт
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
29
Дальберт
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
17
Джеймс Леа Силики
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
11
Жереми Доку
ЦФ
9
Серу Гирасси
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
8
Уго Маньетти
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
4-2-2-2
1
Гомис
29
Дальберт
3
Да Силва
21
Агер
14
Траоре
15
Н'Зонзи
17
Леа Силики
11
Терье
20
дель Кастильо
9
Гирасси
11
Доку
4-2-2-2
30
Ларсоннер
33
Фоссюрье
5
Шардонне
93
Дюверн
15
Перро
80
Мбок
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
9
Мунье
7
Кардона
11
Доку
34
Гбоу
34
Гбоу
11
Доку
11
Терье
19
Гренье
19
Гренье
11
Терье
17
Леа Силики
27
Бурижо
27
Бурижо
17
Леа Силики
20
дель Кастильо
23
Эну
23
Эну
20
дель Кастильо
9
Мунье
12
Филиппото
12
Филиппото
9
Мунье
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
80
Мбок
22
Баттоккио
22
Баттоккио
80
Мбок
9
Онора
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Онора
Остались в запасе
Ренн
Брест
2
Брандон Соппи
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
6
Поль Ласн
ОП
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
2
Брандон Соппи
ПЗ
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
8
Жонас Мартен
ЦП
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
6
Поль Ласн
ОП
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Жульен Стефан
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Ренн - Брест
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Роазон Парк
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