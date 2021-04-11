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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ним
Брест - Ним: обзор матча 11 апреля 2021
Брест
11.04.2021, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 32 тур
1 : 1
Завершен
Ним
26'
Б. Шардонне
11'
М. Коне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Ним
Желтая карточка
Ж. Лукас
86'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Ф. Онора
82'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
С. Мунье
81'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
75'
67'
Замена
К. Ариби
️️️️
М. Коне
67'
Замена
Я. Бенрау
️️️️
Н. Элиассон
56'
Замена
Л. До
️️️️
А. Кубас
Желтая карточка
У. Маньетти
50'
Желтая карточка
Р. Перро
47'
Желтая карточка
С. Мунье
46'
ГОЛ! 1:1!
Б. Шардонне
Пас отдал
Л. Брассье
26'
22'
Желтая карточка
Л. Фомба
11'
ГОЛ! 0:1!
М. Коне
Пас отдал
З. Ферхат
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
55
Наомити Уэда
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
20
Адриан Кубас
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
14
Мусса Коне
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Брест
1
Муез Хассен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Ним
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
8
Люка До
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
13
Карим Ариби
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
4-2-2-2
30
Ларсоннер
3
Брассье
15
Перро
5
Шардонне
18
Пьерр-Габриэль
6
Лукас
8
Маньетти
21
Февр
9
Онора
7
Кардона
9
Мунье
4-1-3-1-1
30
Рейне
22
Алакуш
4
Ландре
55
Уэда
24
Мелинг
20
Кубас
8
Ферхат
11
Фомба
17
Элиассон
20
Рипар
14
Коне
9
Мунье
12
Филиппото
12
Филиппото
9
Мунье
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
9
Онора
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Онора
20
Кубас
8
До
8
До
20
Кубас
17
Элиассон
45
Бенрау
45
Бенрау
17
Элиассон
14
Коне
13
Ариби
13
Ариби
14
Коне
Остались в запасе
Брест
Ним
1
Муез Хассен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Планк
Остались в запасе
1
Муез Хассен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
Остались в запасе
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
5
Кельян Гессум
ЦЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
70
Маттео Ахлинви
ОП
26
Нолан Ру
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Паскаль Планк
Статистика матча Брест - Ним
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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