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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Анжер
Брест - Анжер: обзор матча 21 марта 2021
Брест
21.03.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 30 тур
0 : 0
Завершен
Анжер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Анжер
84'
Желтая карточка
С. Буфал
79'
Замена
П. Капелле
️️️️
Т. Мангани
78'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
М. Лаж
65'
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
64'
Замена
С. Буфал
️️️️
А. Бобишон
47'
Желтая карточка
И. Амаду
Желтая карточка
П. Ласн
46'
Замена
П. Ласн
️️️️
Ж. Лукас
46'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Г. Шарбонье
46'
Замена
Ф. Онора
️️️️
И. Кардона
46'
24'
Желтая карточка
С. Думбия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
93
Харис Белькебла
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
10
Ибраим Амаду
ОП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Матиас Лаж
ПВ
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
17
Софьян Буфал
ЛВ
29
Лассана Кулибали
ЦП
8
Ванисс Таиби
АП
11
Ноа Фатар
ПВ
99
Луи Диони
ЦФ
4-2-1-3
30
Ларсоннер
15
Перро
3
Брассье
5
Шардонне
33
Фоссюрье
93
Белькебла
6
Лукас
21
Февр
7
Кардона
9
Мунье
14
Шарбонье
4-1-3-1-1
13
Бернардони
15
Мансе
29
Томас
8
Траоре
21
Думбия
10
Амаду
10
Фульини
6
Мангани
14
Бобишон
28
Лаж
13
Баокен
6
Лукас
6
Ласн
6
Ласн
6
Лукас
14
Шарбонье
12
Филиппото
12
Филиппото
14
Шарбонье
7
Кардона
9
Онора
9
Онора
7
Кардона
6
Мангани
15
Капелле
15
Капелле
6
Мангани
28
Лаж
29
Кулибали
29
Кулибали
28
Лаж
14
Бобишон
17
Буфал
17
Буфал
14
Бобишон
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
Остались в запасе
Брест
Анжер
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
11
Ноа Фатар
ПВ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Стефан Мулен
Остались в запасе
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
80
Янга Мбок
ЦП
7
Бандиугу Фадига
АП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
Остались в запасе
11
Ноа Фатар
ПВ
16
Людовик Бутель
ВР
4
Матео Павлович
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
8
Ванисс Таиби
АП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Стефан Мулен
Статистика матча Брест - Анжер
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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