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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Реймс - Брест
Реймс - Брест: обзор матча 24 января 2021
Реймс
24.01.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 21 тур
1 : 0
Завершен
Брест
40'
Н. Мбюкю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реймс - Брест
Желтая карточка
Ю. Абдельхамид
84'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Б. Диа
81'
Желтая карточка
В. Фас
76'
72'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
П. Ласн
72'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
С. Мунье
Желтая карточка
М. Кафаро
70'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
М. Думбия
68'
58'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. Филиппото
ГОЛ! 1:0!
Н. Мбюкю
Пас отдал
Х. Шавалерен
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
7
Мухамаду Драмме
ОП
7
Хавьер Шавалерен
ОП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
35
Энцо Валентем
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
13
Фоде Дукуре
ПЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
6
Жеан Лукас
ЦП
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
4-2-3-1
1
Райкович
33
Конан
4
Фас
5
Абдельхамид
25
Фоке
7
Драмме
7
Шавалерен
7
Думбия
20
Кафаро
11
Мбюкю
22
Диа
4-1-1-3-1
30
Ларсоннер
18
Пьерр-Габриэль
5
Шардонне
29
Эрейе
15
Перро
6
Ласн
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
12
Филиппото
9
Мунье
7
Думбия
7
Кутеса
7
Кутеса
7
Думбия
22
Диа
19
Туре
19
Туре
22
Диа
6
Ласн
6
Лукас
6
Лукас
6
Ласн
12
Филиппото
7
Кардона
7
Кардона
12
Филиппото
9
Мунье
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Мунье
Остались в запасе
Реймс
Брест
13
Фоде Дукуре
ПЗ
35
Энцо Валентем
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
23
Йехван Диуф
ВР
14
Кай Сирхейс
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
1
Себастьен Сибуа
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
13
Фоде Дукуре
ПЗ
35
Энцо Валентем
ЦЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
28
Тибо де Смет
ЛЗ
23
Йехван Диуф
ВР
14
Кай Сирхейс
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
1
Себастьен Сибуа
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Давид Гуйон
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Реймс - Брест
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Огюст Делоне
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