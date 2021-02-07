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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Бордо
Брест - Бордо: обзор матча 07 февраля 2021
Брест
07.02.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 24 тур
2 : 1
Завершен
Бордо
80'
С. Мунье
85'
Р. Февр
56'
Х. У-Джо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Бордо
Желтая карточка
Ф. Онора
90'
+3
87'
Замена
А. Траоре
️️️️
Н. де Превилль
ГОЛ! 2:1!
Р. Февр
85'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
И. Кардона
81'
ГОЛ! 1:1!
С. Мунье
80'
Замена
С. Мунье
️️️️
Г. Шарбонье
76'
Замена
Ф. Онора
️️️️
Х. Белькебла
73'
58'
Замена
Д. Бриан
️️️️
Х. У-Джо
57'
Замена
Ж. Мишель Сери
️️️️
Т. Башич
56'
ГОЛ! 0:1!
Х. У-Джо
Пас отдал
Р. Уден
51'
Желтая карточка
Т. Башич
48'
Желтая карточка
Л. Косиельни
6'
Желтая карточка
А. Бен Арфа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Бордо
56
Бенуа Костиль
ВР
23
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
44
Поль Байссе
ЦЗ
22
Энок Кватен
ПЗ
19
Тома Башич
ЦП
29
Ясин Адли
АП
8
Атем Бен Арфа
АП
10
Реми Уден
ПВ
16
Хван У-Джо
ЦФ
12
Николя де Превилль
ЦФ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Уго Маньетти
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Бордо
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
6
Том Лакуа
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
31
Амаду Траоре
ПВ
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
7
Джимми Бриан
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Сибуа
15
Перро
5
Шардонне
29
Эрейе
33
Фоссюрье
6
Ласн
6
Лукас
93
Белькебла
21
Февр
7
Кардона
14
Шарбонье
4-1-3-2
56
Костиль
22
Кватен
6
Косиельни
44
Байссе
23
Бенито
19
Башич
10
Уден
8
Бен Арфа
29
Адли
12
де Превилль
16
У-Джо
7
Кардона
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
7
Кардона
93
Белькебла
9
Онора
9
Онора
93
Белькебла
14
Шарбонье
9
Мунье
9
Мунье
14
Шарбонье
12
де Превилль
31
Траоре
31
Траоре
12
де Превилль
19
Башич
14
Сери
14
Сери
19
Башич
16
У-Джо
7
Бриан
7
Бриан
16
У-Джо
Остались в запасе
Брест
Бордо
24
Людовик Бааль
ЛЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
30
Готье Ларсоннер
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
6
Том Лакуа
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
30
Готье Ларсоннер
ВР
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
Остались в запасе
7
Дилан Баква
ЦФ
14
Секу Мара
ЦФ
6
Том Лакуа
ЦП
16
Гаэтан Пуссен
ВР
29
Максим Пундж
ЛЗ
17
Мешер
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Жан-Луи Гассе
Статистика матча Брест - Бордо
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ле-Пюи
1 : 0
21.12.2025
Бордо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бордо
1 : 4
22.12.2024
Ренн
Франция. Третья лига, 1 тур
Вильфранш
0 : 0
16.08.2024
Бордо
Франция. Лига 2, 38 тур
Бордо
3 : 2
17.05.2024
По
Франция. Лига 2, 37 тур
Конкарно
4 : 2
10.05.2024
Бордо
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
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