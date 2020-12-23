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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ланс - Брест
Ланс - Брест: обзор матча 23 декабря 2020
Ланс
23.12.2020, среда, 21:00
Франция. Лига 1, 17 тур
2 : 1
Завершен
Брест
11'
А. Калимуэндо
34'
Ф. Сотока (П)
90+4'
Г. Шарбонье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ланс - Брест
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Шарбонье
Замена
И. Ганаго
️️️️
С. Банза
85'
Замена
В. Фариньес
️️️️
Ж. Лека
85'
83'
Замена
Б. Шардонне
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
75'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Р. Февр
75'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
С. Мунье
Замена
Г. Какута
️️️️
А. Калимуэндо
73'
Замена
М. Айдара
️️️️
И. Бура
65'
Замена
Ш. Дукур
️️️️
Я. Каюзак
64'
64'
Замена
Л. Бааль
️️️️
Я. Мбок
64'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
Ф. Онора
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Сотока
34'
32'
Желтая карточка
Ж. Дюверн
13'
Желтая карточка
Р. Пьерр-Габриэль
ГОЛ! 1:0!
А. Калимуэндо
Пас отдал
Ф. Сотока
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
18
Янник Каюзак
ОП
42
Секо Фофана
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
29
Флориан Сотока
ЦФ
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
21
Ромен Февр
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
21
Массадио Айдара
ЛЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
10
Давид Кошта
АП
5
Гаэль Какута
АП
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
3-3-1-3
16
Лека
5
Баде
15
Фортеш
24
Гради
14
Бура
18
Каюзак
22
Мишелен
42
Фофана
29
Сотока
24
Банза
15
Калимуэндо
4-2-2-2
30
Ларсоннер
18
Пьерр-Габриэль
29
Эрейе
93
Дюверн
15
Перро
80
Мбок
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
7
Кардона
9
Мунье
15
Калимуэндо
5
Какута
5
Какута
15
Калимуэндо
18
Каюзак
28
Дукур
28
Дукур
18
Каюзак
16
Лека
1
Фариньес
1
Фариньес
16
Лека
14
Бура
21
Айдара
21
Айдара
14
Бура
24
Банза
37
Ганаго
37
Ганаго
24
Банза
18
Пьерр-Габриэль
5
Шардонне
5
Шардонне
18
Пьерр-Габриэль
80
Мбок
24
Бааль
24
Бааль
80
Мбок
9
Мунье
12
Филиппото
12
Филиппото
9
Мунье
21
Февр
22
Баттоккио
22
Баттоккио
21
Февр
9
Онора
14
Шарбонье
14
Шарбонье
9
Онора
Остались в запасе
Ланс
Брест
4
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
92
Жонатан Клосс
ПЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
4
Иссиага Силла
ЛЗ
10
Давид Кошта
АП
92
Жонатан Клосс
ПЗ
10
Корентен Жан
ЦФ
Остались в запасе
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Ланс - Брест
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Стад Болла-Делели
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