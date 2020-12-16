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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лион - Брест
Лион - Брест: обзор матча 16 декабря 2020
Лион
16.12.2020, среда, 23:00
Франция. Лига 1, 15 тур
2 : 2
Завершен
Брест
69'
М. Депай (П)
81'
М. Корне
39'
А. Лопеш (АГ)
90+3'
Р. Февр (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Брест
Желтая карточка
Л. Пакета
90'
+7
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Р. Февр
Желтая карточка
А. Лопеш
90'
84'
Замена
С. Мунье
️️️️
Г. Шарбонье
84'
Замена
У. Маньетти
️️️️
К. Баттоккио
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Б. Гимарайнс
84'
84'
Замена
Р. Перро
️️️️
Л. Бааль
ГОЛ! 2:1!
М. Корне
Пас отдал
У. Ауа
81'
Замена
Р. Шерки
️️️️
М. Дембеле
78'
74'
Красная карточка
П. Ласн
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Депай
69'
65'
Замена
Р. Февр
️️️️
Р. Филиппото
64'
Замена
И. Кардона
️️️️
Ф. Онора
Замена
М. Депай
️️️️
К. Токо Экамби
55'
Замена
Л. Пакета
️️️️
М. Какере
55'
Замена
М. Корне
️️️️
М. Де Шильо
55'
39'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Лопеш
Желтая карточка
М. Де Шильо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
6
Марсело
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
8
Максанс Какере
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Поль Ласн
ОП
80
Янга Мбок
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Лион
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Лукас Пакета
АП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
8
Уго Маньетти
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
4-3-3
1
Лопеш
22
Де Шильо
64
Денайе
6
Марсело
15
Дюбуа
8
Какере
10
Ауа
36
Гимарайнс
9
Дембеле
9
Кадевере
9
Экамби
4-1-2-2-1
30
Ларсоннер
5
Шардонне
93
Дюверн
29
Эрейе
24
Бааль
6
Ласн
80
Мбок
22
Баттоккио
9
Онора
12
Филиппото
14
Шарбонье
36
Гимарайнс
20
Дьоманде
20
Дьоманде
36
Гимарайнс
9
Дембеле
10
Шерки
10
Шерки
9
Дембеле
8
Какере
11
Пакета
11
Пакета
8
Какере
22
Де Шильо
70
Корне
70
Корне
22
Де Шильо
9
Экамби
10
Депай
10
Депай
9
Экамби
12
Филиппото
21
Февр
21
Февр
12
Филиппото
24
Бааль
15
Перро
15
Перро
24
Бааль
22
Баттоккио
8
Маньетти
8
Маньетти
22
Баттоккио
9
Онора
7
Кардона
7
Кардона
9
Онора
14
Шарбонье
9
Мунье
9
Мунье
14
Шарбонье
Остались в запасе
Лион
Брест
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
4
Джамел Бенламри
ЦЗ
26
Мельвен Бар
ЛЗ
23
Юлиан Поллерсбек
ВР
6
Жеан Лукас
ЦП
Остались в запасе
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Лион - Брест
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
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