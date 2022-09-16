Арон Сигурдарсон - статистика
#11 | Полузащитник
|Имя
|Арон
|Фамилия
|Сигурдарсон
|Команда
|Хорсенс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|177
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Арон
|Фамилия
|Сигурдарсон
|Команда
|Хорсенс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|8 октября 1993 (29 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.03.2023
|1' - 64'
|Орхус
|2:0
|Хорсенс
|Дания. Суперлига, 20 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Хорсенс
|0:3
|Виборг
|Дания. Суперлига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хорсенс
|18
|6
|0
|5
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.03.2023
|1' -64'
|Орхус (Орхус)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|26.02.2023
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:3
|Виборг (Виборг)
|13.11.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|34' 90'
|04.11.2022
|1' -72'
|Хорсенс (Хорсенс)
|5:1
|Рандерс (Рандерс)
|49' 71'
|28.10.2022
|1' -69'
|Нордшелланд (Фарум)
|2:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|57'
|23.10.2022
|1' -69'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|49'
|16.10.2022
|75' -90'
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|10.10.2022
|1' -76'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:0
|Ольборг (Ольборг)
|72'
|02.10.2022
|1' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|16.09.2022
|1' -72'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Нордшелланд (Фарум)
|33'
|12.09.2022
|1' -77'
|Виборг (Виборг)
|2:1
|Хорсенс (Хорсенс)
|47'
|04.09.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|0:2
|Брондбю (Бреннбю)
|26.08.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|2:1
|Орхус (Орхус)
|78'
|22.08.2022
|1' -82'
|Оденсе (Оденсе)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|12.08.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|88'
|05.08.2022
|1' -59'
|Рандерс (Рандерс)
|1:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|31.07.2022
|1' -76'
|Ольборг (Ольборг)
|0:0
|Хорсенс (Хорсенс)
|25.07.2022
|1' -71'
|Хорсенс (Хорсенс)
|1:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)