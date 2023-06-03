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Арон Сигурдарсон
Статистика
Арон Сигурдарсон - статистика
Завершил карьеру
8 октября 1993 (32)
#11 | Полузащитник
177 см
Исландия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Дания. Суперлига 2022/2023
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хорсенс
30
7
0
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 10 тур
Хорсенс
0 : 0
03.06.2023
Люнгбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
2 : 1
26.05.2023
Хорсенс
1' - 62'
Дания. Суперлига, 8 тур
Хорсенс
0 : 1
19.05.2023
Силькеборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Мидтьюлланд
3 : 1
14.05.2023
Хорсенс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
4 : 0
07.05.2023
Хорсенс
58' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Хорсенс
2 : 2
28.04.2023
Оденсе
69' - 90'
73'
Дания. Суперлига, 4 тур
Хорсенс
0 : 2
23.04.2023
Мидтьюлланд
73' - 90'
Дания. Суперлига, 3 тур
Люнгбю
2 : 1
16.04.2023
Хорсенс
46' - 90'
Дания. Суперлига, 2 тур
Силькеборг
1 : 2
11.04.2023
Хорсенс
90' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Хорсенс
0 : 4
02.04.2023
Ольборг
1' - 64'
Дания. Суперлига, 22 тур
Люнгбю
1 : 1
19.03.2023
Хорсенс
1' - 52'
Дания. Суперлига, 21 тур
Хорсенс
1 : 4
12.03.2023
Копенгаген
67' - 90'
Дания. Суперлига, 20 тур
Орхус
2 : 0
03.03.2023
Хорсенс
1' - 64'
Дания. Суперлига, 19 тур
Хорсенс
0 : 3
26.02.2023
Виборг
1' - 90'
Дания. Суперлига, 17 тур
Хорсенс
3 : 3
13.11.2022
Оденсе
1' - 90'
34'
90'
Дания. Суперлига, 16 тур
Хорсенс
5 : 1
04.11.2022
Рандерс
1' - 72'
49, 71'
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
2 : 0
28.10.2022
Хорсенс
1' - 69'
57'
Дания. Суперлига, 14 тур
Хорсенс
3 : 2
23.10.2022
Силькеборг
1' - 69'
49'
Дания. Суперлига, 13 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
16.10.2022
Хорсенс
75' - 90'
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
0 : 0
10.10.2022
Ольборг
1' - 76'
72'
Дания. Суперлига, 11 тур
Силькеборг
2 : 1
02.10.2022
Хорсенс
1' - 90'
Дания. Суперлига, 10 тур
Хорсенс
1 : 0
16.09.2022
Нордшелланд
1' - 72'
33'
Дания. Суперлига, 9 тур
Виборг
2 : 1
12.09.2022
Хорсенс
1' - 77'
47'
Дания. Суперлига, 8 тур
Хорсенс
0 : 2
04.09.2022
Брондбю
1' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Хорсенс
2 : 1
26.08.2022
Орхус
1' - 90'
78'
Дания. Суперлига, 6 тур
Оденсе
1 : 0
22.08.2022
Хорсенс
1' - 82'
Дания. Суперлига, 5 тур
Хорсенс
3 : 3
12.08.2022
Мидтьюлланд
1' - 90'
88'
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
1 : 0
05.08.2022
Хорсенс
1' - 59'
Дания. Суперлига, 3 тур
Ольборг
0 : 0
31.07.2022
Хорсенс
1' - 76'
Дания. Суперлига, 2 тур
Хорсенс
1 : 0
25.07.2022
Люнгбю
1' - 71'
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