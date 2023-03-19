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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Хорсенс
Люнгбю - Хорсенс: обзор матча 19 марта 2023
Люнгбю
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 22 тур
1 : 1
Завершен
Хорсенс
24'
А. Финнбогасон
62'
С. Макиенок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Хорсенс
Замена
M. Kristensen
️️️️
А. Финнбогасон
90'
+2
76'
Замена
Й. Геммер
️️️️
J. Drachmann
Замена
Р. Корлу
️️️️
Т. Чуквуани
69'
62'
ГОЛ! 1:1!
С. Макиенок
Пас отдал
М. Опондо
61'
Замена
С. Макиенок
️️️️
А. Людвиг
52'
Замена
Э. Джаст
️️️️
А. Сигурдарсон
Замена
М. Ремер
️️️️
К. Винтер
46'
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
А. Бьелланд
46'
ГОЛ! 1:0!
А. Финнбогасон
Пас отдал
В. Кумадо
24'
Замена
П. Бизоза
️️️️
С. Атли Магнуссон
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
42
Точи Чуквуани
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
27
Альфред Финнбогасон
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Janus Drachmann
ЦФ
15
Jacob Buus
ЦФ
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
22
Sanders Ngabo
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
10
Резан Корлу
АП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
24
Симон Макиенок
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
4-3-3
1
6
Бьелланд
3
Хей
2
Кумадо
5
Грегор
2
Финнссон
15
Винтер
42
Чуквуани
22
Магнуссон
27
Финнбогасон
26
Гиткьяер
3-5-2
1
25
Кийлерих
33
Людвиг
3
Йенсен
18
Якобсен
15
Крузе
19
Мусонда
11
Опондо
11
Сигурдарсон
15
8
6
Бьелланд
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
6
Бьелланд
22
Магнуссон
77
Бизоза
77
Бизоза
22
Магнуссон
15
Винтер
8
Ремер
8
Ремер
15
Винтер
42
Чуквуани
10
Корлу
10
Корлу
42
Чуквуани
27
Финнбогасон
9
9
27
Финнбогасон
8
6
Геммер
6
Геммер
8
11
Сигурдарсон
8
Джаст
8
Джаст
11
Сигурдарсон
33
Людвиг
24
Макиенок
24
Макиенок
33
Людвиг
Остались в запасе
Люнгбю
Хорсенс
1
Frederik Ibsen
ВР
22
Sanders Ngabo
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Samuel Brolin
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
1
Frederik Ibsen
ВР
22
Sanders Ngabo
ЦП
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Люнгбю - Хорсенс
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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Хорсенс
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
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17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
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7
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2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
4
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2022.02.09 15:49
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2021.04.30 19:56
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2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
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5
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2017.01.29 19:51
28
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