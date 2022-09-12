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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Виборг - Хорсенс
Виборг - Хорсенс: обзор матча 12 сентября 2022
Виборг
12.09.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Хорсенс
9'
Д. Лонвейк
20'
И. Саид
90+3'
М. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виборг - Хорсенс
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
М. Йенсен
Замена
А. Джатта
️️️️
Ж. Грот
90'
83'
Желтая карточка
Э. Джаст
Желтая карточка
Й. Греннинг
83'
79'
Желтая карточка
Д. Гомес
Замена
Э. Ахури
️️️️
Д. Лонвейк
78'
77'
Замена
С. Макиенок
️️️️
А. Сигурдарсон
Желтая карточка
Ж. Грот
71'
67'
Замена
Й. Геммер
️️️️
М. Опондо
67'
Замена
M. Moller Lassen
️️️️
Л. Мусонда
47'
Желтая карточка
А. Сигурдарсон
Желтая карточка
И. Саид
47'
46'
Замена
Э. Джаст
️️️️
С. Айеде
46'
Замена
J. Drachmann
️️️️
Д. Крузе
ГОЛ! 2:0!
И. Саид
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Лонвейк
Пас отдал
Ж. Грот
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
21
Джастин Лонвейк
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
18
Андерс Якобсен
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
15
Давид Крузе
ЦФ
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
Виборг
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
18
Йонас Торсен
ЛВ
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
99
Элиас Ахури
ЦФ
20
Алассана Джатта
ЦФ
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
24
Симон Макиенок
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Лунд
5
Бюрги
5
Залетел
23
Бундгор
3
Гаеи
13
Греннинг
6
Бонде
8
Леманс
21
Лонвейк
19
Саид
31
Грот
3-2-5
1
3
Йенсен
29
Гомес
29
Сантос
11
Сигурдарсон
11
Опондо
18
Якобсен
25
Кийлерих
15
Крузе
19
Мусонда
45
Айеде
21
Лонвейк
99
Ахури
99
Ахури
21
Лонвейк
31
Грот
20
Джатта
20
Джатта
31
Грот
19
Мусонда
25
25
19
Мусонда
11
Опондо
6
Геммер
6
Геммер
11
Опондо
45
Айеде
8
Джаст
8
Джаст
45
Айеде
11
Сигурдарсон
24
Макиенок
24
Макиенок
11
Сигурдарсон
15
Крузе
8
8
15
Крузе
Остались в запасе
Виборг
Хорсенс
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
22
Нильс Мортимер
ПВ
Главный тренер
Якоб Фрис
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Остались в запасе
20
Каспер Килерих
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
18
Йонас Торсен
ЛВ
22
Нильс Мортимер
ПВ
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Виборг - Хорсенс
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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