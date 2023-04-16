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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Люнгбю - Хорсенс
Люнгбю - Хорсенс: обзор матча 16 апреля 2023
Люнгбю
16.04.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 3 тур
2 : 1
Завершен
Хорсенс
25'
С. Атли Магнуссон
72'
М. Ремер
29'
Т. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Люнгбю - Хорсенс
Замена
K. Riis
️️️️
Р. Корлу
90'
+1
Замена
П. Кнудсен
️️️️
С. Атли Магнуссон
90'
+1
81'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
А. Людвиг
80'
Замена
Л. Мусонда
️️️️
Т. Сантос
ГОЛ! 2:1!
М. Ремер
Пас отдал
S. Ngabo
72'
65'
Замена
С. Айеде
️️️️
Э. Джаст
Замена
S. Ngabo
️️️️
К. Биркир Финнссон
63'
Желтая карточка
Л. Хей
58'
46'
Замена
А. Сигурдарсон
️️️️
J. Drachmann
41'
Желтая карточка
J. Drachmann
Желтая карточка
Ф. Гиткьяер
41'
29'
ГОЛ! 1:1!
Т. Сантос
ГОЛ! 1:0!
С. Атли Магнуссон
Пас отдал
Б. Хамалайнен
25'
14'
Замена
Т. Сантос
️️️️
J. Buus
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
8
Марсель Ремер
ЦП
15
Каспер Винтер
ЦП
10
Резан Корлу
АП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Элайджа Джаст
ПВ
8
Janus Drachmann
ЦФ
15
Jacob Buus
ЦФ
Люнгбю
32
Jannich Storch
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
22
Sanders Ngabo
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
18
Kristian Riis
ЦФ
16
Петур Кнудсен
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
29
Томас Сантос
ЦЗ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
4-3-1-2
1
5
Грегор
3
Хей
3
Хамалайнен
6
Бьелланд
2
Финнссон
15
Винтер
8
Ремер
10
Корлу
26
Гиткьяер
22
Магнуссон
4-3-1-2
1
3
Йенсен
33
Людвиг
25
29
Гомес
18
Якобсен
11
Опондо
15
Крузе
8
Джаст
15
8
2
Финнссон
22
22
2
Финнссон
10
Корлу
18
18
10
Корлу
22
Магнуссон
16
Кнудсен
16
Кнудсен
22
Магнуссон
15
29
Сантос
29
Сантос
15
Сантос
19
Мусонда
19
Мусонда
Сантос
8
11
Сигурдарсон
11
Сигурдарсон
8
33
Людвиг
35
35
33
Людвиг
8
Джаст
45
Айеде
45
Айеде
8
Джаст
Остались в запасе
Люнгбю
Хорсенс
32
Jannich Storch
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
21
Tobias Storm
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
1
Samuel Brolin
ВР
29
Jashar Beluli
ЦП
Остались в запасе
32
Jannich Storch
ВР
77
Парфе Бизоза
ОП
21
Tobias Storm
ЦП
9
Mathias Kristensen
ЦФ
3
G. Mortensen
ЦФ
12
Sebastian Koch
ЦФ
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
29
Jashar Beluli
ЦП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Люнгбю - Хорсенс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Люнгбю
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Хорсенс
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
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17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
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2022.01.03 07:17
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2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
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2022.02.09 15:49
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2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
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2017.01.30 01:24
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2017.01.29 19:51
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