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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Силькеборг
Хорсенс - Силькеборг: обзор матча 19 мая 2023
Хорсенс
19.05.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 8 тур
0 : 1
Завершен
Силькеборг
90+3'
А. Оггесен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Силькеборг
Замена
J. Buus
️️️️
М. Кийлерих
90'
+4
Замена
J. Beluli
️️️️
Т. Сантос
90'
+4
90'
+3
ГОЛ! 0:1!
А. Оггесен
86'
Замена
А. Оггесен
️️️️
С. Тейтур Тордарсон
Замена
J. Drachmann
️️️️
Д. Крузе
83'
80'
Желтая карточка
А. Буш
Замена
Э. Джаст
️️️️
А. Якобсен
72'
Замена
Й. Геммер
️️️️
М. Опондо
72'
65'
Замена
А. Линд
️️️️
Т. Адамсен
65'
Замена
Л. Виген
️️️️
С. Тенгстедт
Желтая карточка
М. Опондо
59'
54'
Желтая карточка
С. Тенгстедт
Желтая карточка
Д. Гомес
45'
+3
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
4
Лукас Энгель
ЛЗ
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
19
Андерс Клинге
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
23
Стефан Тейтур Тордарсон
ЦП
8
Тонни Адамсен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
15
Jacob Buus
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
13
Лассе Виген
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
11
Александер Линд
ЦФ
41
Оскар Боесен
ЦФ
3-2-5
1
3
Йенсен
29
Сантос
25
25
Кийлерих
29
Гомес
19
Мусонда
11
Сигурдарсон
15
Крузе
11
Опондо
18
Якобсен
4-4-2
1
Ларсен
22
Сонне
3
Сальквист
40
Буш
4
Энгель
7
Маттссон
6
Бринк
23
Тордарсон
19
Клинге
10
Тенгстедт
8
Адамсен
11
Опондо
6
Геммер
6
Геммер
11
Опондо
29
Сантос
29
29
29
Сантос
18
Якобсен
8
Джаст
8
Джаст
18
Якобсен
25
Кийлерих
15
15
25
Кийлерих
15
Крузе
8
8
15
Крузе
23
Тордарсон
22
Оггесен
22
Оггесен
23
Тордарсон
10
Тенгстедт
13
Виген
13
Виген
10
Тенгстедт
8
Адамсен
11
Линд
11
Линд
8
Адамсен
Остались в запасе
Хорсенс
Силькеборг
1
Samuel Brolin
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
45
Самсон Айеде
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
41
Оскар Боесен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
45
Самсон Айеде
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
3
Робин Эстрем
ПЗ
14
Андерс Даль
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
41
Оскар Боесен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Хорсенс - Силькеборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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2025.07.22 08:37
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2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
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