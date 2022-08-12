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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Мидтьюлланд
Хорсенс - Мидтьюлланд: обзор матча 12 августа 2022
Хорсенс
12.08.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 5 тур
3 : 3
Завершен
Мидтьюлланд
57'
Л. Мусонда
88'
А. Сигурдарсон (П)
90+2'
М. Йенсен
8'
Г. Исаксен
23'
П. Систо
41'
Г. Исаксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Мидтьюлланд
ГОЛ! 3:3!
М. Йенсен
Пас отдал
Л. Мусонда
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:3!
А. Сигурдарсон
88'
88'
Замена
О. Серенсен
️️️️
П. Систо
87'
Вторая желтая
Жуниньо
80'
Желтая карточка
Жуниньо
74'
Замена
С. Гартенманн
️️️️
С. Каба
73'
Замена
Паулиньо
️️️️
Д. Андерссон
67'
Красная карточка
Х. Дальсгаард
Замена
Л. Камили
️️️️
А. Якобсен
62'
Замена
Й. Геммер
️️️️
М. Опондо
62'
ГОЛ! 1:3!
Л. Мусонда
57'
Замена
J. Drachmann
️️️️
Д. Крузе
46'
Замена
M. Moller Lassen
️️️️
С. Айеде
46'
41'
ГОЛ! 0:3!
Г. Исаксен
Пас отдал
С. Каба
23'
ГОЛ! 0:2!
П. Систо
17'
Замена
Х. Дальсгаард
️️️️
Э. Святченко
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Исаксен
Пас отдал
Э. Святченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Томас Сантос
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
15
Давид Крузе
ЦФ
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
44
Николас Дир
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
28
Эрик Святченко
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
2
Джоэл Андерссон
ЦЗ
25
Рафаэль Онидика
ОП
10
Эвандер
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
9
Сори Каба
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
8
Janus Drachmann
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Мидтьюлланд
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
35
Шарлес
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
3-2-5
1
29
Сантос
3
Йенсен
29
Гомес
11
Сигурдарсон
11
Опондо
45
Айеде
19
Мусонда
15
Крузе
18
Якобсен
25
Кийлерих
3-3-3-1
1
Олафссон
28
Святченко
18
Жуниньо
2
Андерссон
17
Тюхосен
25
Онидика
44
Дир
11
Исаксен
77
Систо
10
Эвандер
9
Каба
45
Айеде
25
25
45
Айеде
11
Опондо
6
Геммер
6
Геммер
11
Опондо
15
Крузе
8
8
15
Крузе
18
Якобсен
15
Камили
15
Камили
18
Якобсен
2
Андерссон
29
Паулиньо
29
Паулиньо
2
Андерссон
9
Каба
3
Гартенманн
3
Гартенманн
9
Каба
28
Святченко
3
Дальсгаард
3
Дальсгаард
28
Святченко
77
Систо
18
Серенсен
18
Серенсен
77
Систо
Остались в запасе
Хорсенс
Мидтьюлланд
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
35
Шарлес
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
Остались в запасе
35
Шарлес
ЦП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
1
David Ousted
ЦФ
9
Виктор Линд
ЦФ
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Хорсенс - Мидтьюлланд
2
1
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
- : -
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Информация о матче
Стадион:
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