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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Нордшелланд
Хорсенс - Нордшелланд: обзор матча 16 сентября 2022
Хорсенс
16.09.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Нордшелланд
25'
М. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Нордшелланд
Замена
С. Макиенок
️️️️
Л. Мусонда
88'
81'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
М. Фрезе
81'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Я. Кристенсен
Замена
M. Moller Lassen
️️️️
А. Сигурдарсон
72'
63'
Замена
В. Фагир
️️️️
М. Хансен
63'
Замена
О. Антман
️️️️
М. Диоманде
63'
Замена
Д. Свенссон
️️️️
О. Вилладсен
Замена
М. Опондо
️️️️
Э. Джаст
62'
Замена
Д. Крузе
️️️️
J. Drachmann
62'
Желтая карточка
Э. Джаст
35'
Желтая карточка
А. Сигурдарсон
33'
ГОЛ! 1:0!
М. Йенсен
Пас отдал
Э. Джаст
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
15
Давид Крузе
ЦФ
Нордшелланд
27
Каре Барслунд
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
3-2-1-4
1
3
Йенсен
29
Гомес
29
Сантос
11
Сигурдарсон
6
Геммер
8
Джаст
19
Мусонда
18
Якобсен
8
25
Кийлерих
1-3-2-5
4
Хансен
10
Диоманде
2
Бидструп
33
Кристенсен
9
Хансен
21
Шельдеруп
7
Нуама
13
Хансен
2
Вилладсен
39
Нагало
3
Фрезе
11
Сигурдарсон
25
25
11
Сигурдарсон
8
Джаст
11
Опондо
11
Опондо
8
Джаст
19
Мусонда
24
Макиенок
24
Макиенок
19
Мусонда
8
15
Крузе
15
Крузе
8
10
Диоманде
11
Антман
11
Антман
10
Диоманде
9
Хансен
19
Фагир
19
Фагир
9
Хансен
33
Кристенсен
8
Нигрен
8
Нигрен
33
Кристенсен
3
Фрезе
28
Кулибали
28
Кулибали
3
Фрезе
2
Вилладсен
24
Свенссон
24
Свенссон
2
Вилладсен
Остались в запасе
Хорсенс
Нордшелланд
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
27
Каре Барслунд
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
27
Каре Барслунд
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Хорсенс - Нордшелланд
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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