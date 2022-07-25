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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Люнгбю
Хорсенс - Люнгбю: обзор матча 25 июля 2022
Хорсенс
25.07.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Люнгбю
21'
А. Якобсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Люнгбю
Замена
M. Hannesbo
️️️️
Л. Мусонда
85'
Замена
Л. Камили
️️️️
А. Якобсен
85'
Желтая карточка
А. Якобсен
82'
81'
Замена
С. Атли Магнуссон
️️️️
K. Riis
80'
Желтая карточка
M. Kristensen
Желтая карточка
М. Йенсен
77'
Желтая карточка
Л. Мусонда
73'
Замена
С. Айеде
️️️️
А. Сигурдарсон
71'
Замена
Й. Геммер
️️️️
К. Тенгстедт
71'
63'
Желтая карточка
А. Серенсен
57'
Замена
M. Kaastrup Larsen
️️️️
R. Pedersen
57'
Замена
М. Ремер
️️️️
Э. Нильсен
Желтая карточка
М. Кийлерих
28'
ГОЛ! 1:0!
А. Якобсен
Пас отдал
К. Тенгстедт
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Томас Сантос
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
15
Давид Крузе
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
Люнгбю
1
Frederik Ibsen
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ЦЗ
3
Адам Серенсен
ЦЗ
28
Магнус Вестергор
ЦП
18
Kristian Riis
ЦФ
7
Эмиль Нильсен
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
24
R. Pedersen
ЦФ
15
Каспер Винтер
ЦФ
3
Брайан Хамалайнен
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
8
Марсель Ремер
ЦП
3
Лукас Хей
ЦП
10
Резан Корлу
АП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
11
Magnus Kaastrup Larsen
ЦФ
3-2-5
1
29
Сантос
29
Гомес
3
Йенсен
11
Опондо
11
Сигурдарсон
15
Крузе
25
Кийлерих
20
Тенгстедт
18
Якобсен
19
Мусонда
3-1-5
1
5
Грегор
20
Йоргенсен
3
Серенсен
28
Вестергор
7
Нильсен
3
Хамалайнен
15
Винтер
24
9
20
Тенгстедт
6
Геммер
6
Геммер
20
Тенгстедт
19
Мусонда
35
35
19
Мусонда
11
Сигурдарсон
45
Айеде
45
Айеде
11
Сигурдарсон
18
Якобсен
15
Камили
15
Камили
18
Якобсен
7
Нильсен
8
Ремер
8
Ремер
7
Нильсен
18
22
Магнуссон
22
Магнуссон
18
24
11
11
24
Остались в запасе
Хорсенс
Люнгбю
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
8
Janus Drachmann
ЦФ
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦП
10
Резан Корлу
АП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
8
Janus Drachmann
ЦФ
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦП
10
Резан Корлу
АП
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Хорсенс - Люнгбю
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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Хорсенс
Люнгбю
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
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4
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2022.02.09 15:49
7
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2017.01.29 19:51
28
Экс-спартаковец Классен нашел новый клуб
2025.06.21 21:30
1
Классен объяснил отъезд из «Спартака» в Данию
2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
4
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
2022.02.09 15:49
7
Датский «Люнгбю» анонсировал товарищеский матч с ЦСКА
2022.01.03 07:17
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