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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Оденсе
Хорсенс - Оденсе: обзор матча 13 ноября 2022
Хорсенс
13.11.2022, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 17 тур
3 : 3
Завершен
Оденсе
34'
А. Сигурдарсон
37'
Т. Сантос
51'
Т. Сантос
4'
Э. Сабби
19'
Я. Минте
56'
И. Жебали
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Оденсе
Желтая карточка
А. Сигурдарсон
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
М. Хансен
90'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
А. Гигович
84'
Замена
А. Манне
️️️️
Э. Сабби
77'
Замена
Ф. Тонгия
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
76'
Замена
А. Адельгор
️️️️
J. Skjelvik
Замена
С. Макиенок
️️️️
А. Якобсен
76'
74'
Желтая карточка
Я. Минте
Замена
Э. Джаст
️️️️
J. Drachmann
62'
56'
ГОЛ! 3:3!
И. Жебали
Пас отдал
Э. Сабби
ГОЛ! 3:2!
Т. Сантос
51'
ГОЛ! 2:2!
Т. Сантос
Пас отдал
Л. Мусонда
37'
ГОЛ! 1:2!
А. Сигурдарсон
Пас отдал
М. Опондо
34'
Желтая карточка
M. Moller Lassen
31'
19'
ГОЛ! 0:2!
Я. Минте
Пас отдал
Э. Сабби
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сабби
Пас отдал
B. Paulsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Janus Drachmann
ЦФ
Оденсе
14
Густав Груббе
ЦЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
8
Армин Гигович
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Янкуба Минте
ПВ
1
Мартин Хансен
ЦФ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Хорсенс
33
Andreas Hermansen
ВР
34
Magnus Isager
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
24
Симон Макиенок
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
36
Angelo Nehmé
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Оденсе
27
Magnus Nielsen
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
8
Аласана Манне
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
4-5-1
30
25
33
Людвиг
29
Сантос
25
Кийлерих
6
Геммер
19
Мусонда
11
Сигурдарсон
11
Опондо
18
Якобсен
8
4-2-2-3
15
Иванчевич
3
6
Тверсков
14
Груббе
8
Гигович
11
Сабби
11
Минте
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Жебали
4
1
Хансен
8
8
Джаст
8
Джаст
8
18
Якобсен
24
Макиенок
24
Макиенок
18
Якобсен
3
29
Адельгор
29
Адельгор
3
11
Сабби
8
Манне
8
Манне
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
10
Тонгия
10
Тонгия
29
Фрекьяер-Йенсен
8
Гигович
6
6
8
Гигович
Остались в запасе
Хорсенс
Оденсе
33
Andreas Hermansen
ВР
34
Magnus Isager
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
36
Angelo Nehmé
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
27
Magnus Nielsen
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
33
Andreas Hermansen
ВР
34
Magnus Isager
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
36
Angelo Nehmé
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Остались в запасе
27
Magnus Nielsen
ВР
16
Джоэль Кинг
ЛЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Хорсенс - Оденсе
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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Оденсе
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1
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2
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6
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2
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4
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22
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5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
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2020.02.03 13:55
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