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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Рандерс
Хорсенс - Рандерс: обзор матча 04 ноября 2022
Хорсенс
04.11.2022, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 16 тур
5 : 1
Завершен
Рандерс
35'
А. Андерссон (АГ)
38'
Й. Геммер
49'
А. Сигурдарсон (П)
71'
А. Сигурдарсон (П)
90+3'
M. Moller Lassen
37'
М. Эго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Рандерс
ГОЛ! 5:1!
M. Moller Lassen
Пас отдал
Д. Крузе
90'
+3
Замена
С. Айеде
️️️️
J. Drachmann
90'
+1
89'
Замена
Ф. Бундгор
️️️️
С. Одей
Замена
С. Макиенок
️️️️
А. Якобсен
86'
84'
Желтая карточка
М. Педерсен
Замена
Э. Джаст
️️️️
А. Сигурдарсон
72'
Замена
Д. Крузе
️️️️
М. Опондо
72'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
Л. Мусонда
72'
ГОЛ с пенальти! 4:1!
А. Сигурдарсон
71'
66'
Замена
А. Станкович
️️️️
П. Карльгрен
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Сигурдарсон
49'
48'
Желтая карточка
Х. Андерссон
46'
Замена
Т. Клюснер
️️️️
Т. Кеинде
46'
Замена
М. Педерсен
️️️️
Ф. Лауэнборг
46'
Замена
Х. Андерссон
️️️️
С. Гравес
Желтая карточка
А. Якобсен
45'
+1
ГОЛ! 2:1!
Й. Геммер
Пас отдал
Т. Сантос
38'
37'
ГОЛ! 1:1!
М. Эго
Пас отдал
Д. Хег
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Андерссон
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Janus Drachmann
ЦФ
Рандерс
30
Патрик Карльгрен
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
3
Даниэль Хег
ЦЗ
28
Симон Гравес
ЦЗ
15
Бьорн Копплин
ПЗ
24
Тосин Кеинде
ЛВ
9
Якоб Анкерсен
ЦП
14
Фредерик Лауэнборг
ЦП
4
Лассе-Берг Йонсен
ЦП
45
Марвин Эго
ЦФ
98
Стефен Одей
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Хорсенс
33
Andreas Hermansen
ВР
34
Magnus Isager
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
36
Angelo Nehmé
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Рандерс
6
Хуго Андерссон
ЦЗ
11
Филип Бундгор
ЛВ
39
Оливер Йенсен
ЛВ
12
Миккель Педерсен
ЦП
20
Тобиас Клюснер
ПВ
7
Александар Станкович
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
4-5-1
30
33
Людвиг
25
29
Сантос
25
Кийлерих
11
Опондо
11
Сигурдарсон
19
Мусонда
6
Геммер
18
Якобсен
8
4-3-1-2
30
Карльгрен
15
Копплин
3
Хег
28
Гравес
18
Андерссон
9
Анкерсен
14
Лауэнборг
4
Йонсен
24
Кеинде
98
Одей
45
Эго
11
Опондо
15
Крузе
15
Крузе
11
Опондо
11
Сигурдарсон
8
Джаст
8
Джаст
11
Сигурдарсон
19
Мусонда
35
35
19
Мусонда
18
Якобсен
24
Макиенок
24
Макиенок
18
Якобсен
8
45
Айеде
45
Айеде
8
28
Гравес
6
Андерссон
6
Андерссон
28
Гравес
14
Лауэнборг
12
Педерсен
12
Педерсен
14
Лауэнборг
98
Одей
11
Бундгор
11
Бундгор
98
Одей
24
Кеинде
20
Клюснер
20
Клюснер
24
Кеинде
30
Карльгрен
7
Станкович
7
Станкович
30
Карльгрен
Остались в запасе
Хорсенс
Рандерс
33
Andreas Hermansen
ВР
34
Magnus Isager
ЦП
36
Angelo Nehmé
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
39
Оливер Йенсен
ЛВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Остались в запасе
33
Andreas Hermansen
ВР
34
Magnus Isager
ЦП
36
Angelo Nehmé
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Остались в запасе
39
Оливер Йенсен
ЛВ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
45
Альхаджи Камара
ЦФ
Главный тренер
Колин Тодд
Статистика матча Хорсенс - Рандерс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Рандерс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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