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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Ольборг
Хорсенс - Ольборг: обзор матча 02 апреля 2023
Хорсенс
02.04.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 1 тур
0 : 4
Завершен
Ольборг
5'
Н. Хелениус
40'
И. Фоссум
75'
А. Соуза
85'
Л. Андерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Ольборг
Желтая карточка
M. Hannesbo
90'
85'
ГОЛ! 0:4!
Л. Андерсен
Пас отдал
О. Росс
Замена
M. Hannesbo
️️️️
J. Drachmann
81'
Замена
С. Макиенок
️️️️
M. Moller Lassen
81'
80'
Замена
О. Росс
️️️️
Л. Крамер
75'
ГОЛ! 0:3!
А. Соуза
Пас отдал
Л. Прип
Желтая карточка
Й. Геммер
70'
Замена
Й. Геммер
️️️️
Д. Крузе
65'
Замена
С. Айеде
️️️️
А. Сигурдарсон
64'
62'
Замена
Д. Гранли
️️️️
Я. Нильсен
62'
Замена
Л. Андерсен
️️️️
Ю. Бакиз
Вторая желтая
М. Кийлерих
48'
Замена
Э. Джаст
️️️️
Д. Гомес
46'
45'
+4
Желтая карточка
Р. Теланнер
Желтая карточка
Д. Крузе
43'
40'
ГОЛ! 0:2!
И. Фоссум
Пас отдал
Ю. Бакиз
Желтая карточка
М. Кийлерих
32'
11'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
Н. Хелениус
5'
ГОЛ! 0:1!
Н. Хелениус
Пас отдал
Л. Крамер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
8
Janus Drachmann
ЦФ
15
Jacob Buus
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
6
Ларс Крамер
ЦЗ
5
Расмус Теланнер
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
8
Ивер Фоссум
ЦП
6
Мальте Хойхольт
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
18
Лука Прип
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
5
Лукас Вагнер
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Элайджа Джаст
ПВ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
11
Оливер Росс
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
3-2-3-2
1
33
Людвиг
25
29
Гомес
25
Кийлерих
3
Йенсен
11
Сигурдарсон
15
Крузе
11
Опондо
15
8
4-2-3-1
12
Сандер
2
Паллесен
5
Теланнер
3
Нильсен
6
Крамер
8
Фоссум
6
Хойхольт
18
Прип
10
Соуза
10
Бакиз
9
Хелениус
15
Крузе
6
Геммер
6
Геммер
15
Крузе
29
Гомес
8
Джаст
8
Джаст
29
Гомес
8
35
35
8
25
24
Макиенок
24
Макиенок
25
11
Сигурдарсон
45
Айеде
45
Айеде
11
Сигурдарсон
3
Нильсен
4
Гранли
4
Гранли
3
Нильсен
6
Крамер
11
Росс
11
Росс
6
Крамер
10
Бакиз
25
Андерсен
25
Андерсен
10
Бакиз
9
Хелениус
19
Рамкильде
19
Рамкильде
9
Хелениус
Остались в запасе
Хорсенс
Ольборг
1
Samuel Brolin
ВР
5
Лукас Вагнер
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
58
Нико Мантль
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
5
Лукас Вагнер
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
Остались в запасе
58
Нико Мантль
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
6
Педру Феррейра
ОП
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Хорсенс - Ольборг
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
Стадион:
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Хорсенс
Ольборг
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
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