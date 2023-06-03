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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Люнгбю
Хорсенс - Люнгбю: обзор матча 03 июня 2023
Хорсенс
03.06.2023, суббота, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 10 тур
0 : 0
Завершен
Люнгбю
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Люнгбю
90'
+1
Желтая карточка
С. Атли Магнуссон
Желтая карточка
M. Delac
88'
88'
Замена
S. Ngabo
️️️️
Т. Чуквуани
88'
Замена
Б. Хамалайнен
️️️️
К. Биркир Финнссон
Замена
С. Айеде
️️️️
М. Кийлерих
87'
Желтая карточка
М. Кийлерих
85'
Замена
Э. Джаст
️️️️
J. Buus
77'
73'
Замена
M. Kristensen
️️️️
К. Винтер
Замена
Й. Геммер
️️️️
J. Drachmann
53'
50'
Желтая карточка
А. Бьелланд
Желтая карточка
Л. Мусонда
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Janus Drachmann
ЦФ
15
Jacob Buus
ЦФ
Люнгбю
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
5
Паскаль Грегор
ЦЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
2
Вилли Кумадо
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
2
Колбейнн Биркир Финнссон
ЛП
15
Каспер Винтер
ЦП
8
Марсель Ремер
ЦП
42
Точи Чуквуани
ЦП
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
26
Фредерик Гиткьяер
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
2
Frederik Roslyng
ЦЗ
22
Tobias Stagaard
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
Люнгбю
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
22
Sanders Ngabo
ЦП
21
Tobias Storm
ЦП
10
Резан Корлу
АП
3
G. Mortensen
ЦФ
9
Mathias Kristensen
ЦФ
4-4-2
1
25
Кийлерих
29
Сантос
29
Гомес
33
Людвиг
11
Опондо
11
Сигурдарсон
19
Мусонда
18
Якобсен
15
8
4-4-2
1
6
Бьелланд
2
Кумадо
3
Хей
5
Грегор
15
Винтер
8
Ремер
42
Чуквуани
2
Финнссон
26
Гиткьяер
22
Магнуссон
8
6
Геммер
6
Геммер
8
15
8
Джаст
8
Джаст
15
25
Кийлерих
45
Айеде
45
Айеде
25
Кийлерих
2
Финнссон
3
Хамалайнен
3
Хамалайнен
2
Финнссон
42
Чуквуани
22
22
42
Чуквуани
15
Винтер
9
9
15
Винтер
Остались в запасе
Хорсенс
Люнгбю
1
Samuel Brolin
ВР
2
Frederik Roslyng
ЦЗ
22
Tobias Stagaard
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
21
Tobias Storm
ЦП
10
Резан Корлу
АП
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
2
Frederik Roslyng
ЦЗ
22
Tobias Stagaard
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
Остались в запасе
2
Mikkel Andersen
ЦЗ
77
Парфе Бизоза
ОП
21
Tobias Storm
ЦП
10
Резан Корлу
АП
3
G. Mortensen
ЦФ
Главный тренер
Дэвид Нильсен
Статистика матча Хорсенс - Люнгбю
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Люнгбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Люнгбю
2 : 1
30.10.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 12 тур
Мидтьюлланд
3 : 2
25.10.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Люнгбю
3 : 3
18.10.2026
Нордшелланд
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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Хорсенс
Люнгбю
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2025.06.21 21:30
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2024.09.09 16:33
1
17-летний датчанин Мохамед Салах пройдет просмотр в «Эмполи»
2022.02.15 15:09
4
Товарищеский матч. ЦСКА вырвал победу у «Люнгбю» в концовке, Медина забил в свои ворота
2022.02.09 15:49
7
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2022.01.03 07:17
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