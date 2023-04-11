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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Силькеборг - Хорсенс
Силькеборг - Хорсенс: обзор матча 11 апреля 2023
Силькеборг
11.04.2023, вторник, 19:30
Дания. Суперлига, группа B, 2 тур
1 : 2
Завершен
Хорсенс
47'
Т. Адамсен
10'
А. Якобсен
50'
М. Опондо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Силькеборг - Хорсенс
90'
+3
Замена
А. Сигурдарсон
️️️️
J. Buus
90'
Замена
С. Айеде
️️️️
М. Опондо
Замена
А. Даль
️️️️
С. Тенгстедт
81'
Замена
Л. Клиттен
️️️️
Р. Эстрем
81'
73'
Желтая карточка
Й. Геммер
73'
Замена
Т. Сантос
️️️️
J. Drachmann
73'
Замена
Э. Джаст
️️️️
А. Якобсен
70'
Желтая карточка
Д. Крузе
Замена
К. Куск
️️️️
С. Йоргенсен
69'
Замена
А. Линд
️️️️
А. Буш
68'
50'
ГОЛ! 1:2!
М. Опондо
ГОЛ! 1:1!
Т. Адамсен
Пас отдал
С. Тенгстедт
47'
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Якобсен
Пас отдал
М. Опондо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Силькеборг
1
Николай Ларсен
ВР
3
Тобиас Сальквист
ЦЗ
40
Александер Буш
ЦЗ
3
Робин Эстрем
ПЗ
22
Оливер Сонне
ПЗ
13
Лассе Виген
ЦП
7
Пелле Маттссон
ЦП
6
Марк Бринк
ЦП
8
Себастьян Йоргенсен
ПВ
8
Тонни Адамсен
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Janus Drachmann
ЦФ
15
Jacob Buus
ЦФ
Силькеборг
1
Оскар Хедвалль
ВР
25
Лукас Клиттен
ЛЗ
18
Мадс Каалунд
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
14
Андерс Даль
ЦП
7
Каспер Куск
ЦП
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
41
Оскар Боесен
ЦФ
11
Александер Линд
ЦФ
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
5
Лукас Вагнер
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
4-3-1-2
1
Ларсен
3
Эстрем
3
Сальквист
40
Буш
22
Сонне
13
Виген
7
Маттссон
6
Бринк
8
Йоргенсен
10
Тенгстедт
8
Адамсен
4-4-2
1
25
33
Людвиг
29
Гомес
3
Йенсен
18
Якобсен
11
Опондо
6
Геммер
15
Крузе
15
8
3
Эстрем
25
Клиттен
25
Клиттен
3
Эстрем
10
Тенгстедт
14
Даль
14
Даль
10
Тенгстедт
8
Йоргенсен
7
Куск
7
Куск
8
Йоргенсен
40
Буш
11
Линд
11
Линд
40
Буш
8
29
Сантос
29
Сантос
8
15
11
Сигурдарсон
11
Сигурдарсон
15
18
Якобсен
8
Джаст
8
Джаст
18
Якобсен
11
Опондо
45
Айеде
45
Айеде
11
Опондо
Остались в запасе
Силькеборг
Хорсенс
1
Оскар Хедвалль
ВР
18
Мадс Каалунд
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
41
Оскар Боесен
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
1
Samuel Brolin
ВР
5
Лукас Вагнер
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
Остались в запасе
1
Оскар Хедвалль
ВР
18
Мадс Каалунд
ЦП
22
Андреас Оггесен
ЦП
16
Асбьорн Бендергор
ЦФ
41
Оскар Боесен
ЦФ
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
5
Лукас Вагнер
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Силькеборг - Хорсенс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Силькеборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Силькеборг
1 : 0
06.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 11 тур
Сендерийск
4 : 0
18.10.2026
Силькеборг
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Силькеборг
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Силькеборг
Хорсенс
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
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2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
«Силькеборг» – «Акюрейри»: прогноз и ставки на матч 23 июля 2025 с коэффициентом 1.62
2025.07.22 08:37
Ирландскую команду исключили из Лиги конференций
2025.06.16 23:23
Российский форвард забил гол в первом матче после возвращения в датский клуб
2025.02.16 22:12
Оразов: «Я сделал все что мог, чтобы приехать за границу и играть»
2024.09.18 15:06
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты
2022.09.08 21:50
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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