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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Оденсе
Хорсенс - Оденсе: обзор матча 28 апреля 2023
Хорсенс
28.04.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 5 тур
2 : 2
Завершен
Оденсе
35'
А. Якобсен (П)
73'
А. Сигурдарсон (П)
6'
Э. Сабби
57'
А. Мустафич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Оденсе
90'
+3
Желтая карточка
Я. Бреум
88'
Замена
Б. Кадрии
️️️️
Н. Скитта
88'
Замена
Я. Бреум
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
87'
Желтая карточка
А. Адельгор
Замена
M. Hannesbo
️️️️
Л. Мусонда
81'
Желтая карточка
М. Кийлерих
77'
77'
Замена
Н. Микельсон
️️️️
J. Skjelvik
77'
Замена
А. Адельгор
️️️️
Г. Груббе
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Сигурдарсон
73'
72'
Желтая карточка
B. Paulsen
Замена
А. Сигурдарсон
️️️️
М. Опондо
69'
69'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
А. Мустафич
57'
ГОЛ! 1:2!
А. Мустафич
Пас отдал
Н. Скитта
Желтая карточка
М. Опондо
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Якобсен
35'
Замена
M. Moller Lassen
️️️️
М. Йенсен
29'
6'
ГОЛ! 0:1!
Э. Сабби
Пас отдал
Н. Скитта
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Элайджа Джаст
ПВ
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
15
Натан Скитта
АП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
4
Bjørn Paulsen
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
28
Alagie Saine
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
10
Франко Тонгия
ЦП
9
Башким Кадрии
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
4-5-1
1
29
Гомес
3
Йенсен
29
Сантос
25
Кийлерих
11
Опондо
6
Геммер
15
Крузе
19
Мусонда
18
Якобсен
8
Джаст
4-1-3-2
1
Хансен
14
Груббе
3
6
Тверсков
28
Слотсагер
20
Мустафич
11
Минте
29
Фрекьяер-Йенсен
15
Скитта
4
11
Сабби
3
Йенсен
25
25
3
Йенсен
11
Опондо
11
Сигурдарсон
11
Сигурдарсон
11
Опондо
19
Мусонда
35
35
19
Мусонда
14
Груббе
29
Адельгор
29
Адельгор
14
Груббе
20
Мустафич
21
Трандарсон
21
Трандарсон
20
Мустафич
15
Скитта
9
Кадрии
9
Кадрии
15
Скитта
29
Фрекьяер-Йенсен
10
Бреум
10
Бреум
29
Фрекьяер-Йенсен
3
2
Микельсон
2
Микельсон
3
Остались в запасе
Хорсенс
Оденсе
1
Samuel Brolin
ВР
28
Alagie Saine
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
1
Hans Christian Bernat
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
28
Alagie Saine
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
15
Михайло Иванчевич
ЦЗ
10
Франко Тонгия
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Хорсенс - Оденсе
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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1
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2
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6
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2
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22
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5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
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2020.02.03 13:55
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