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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Хорсенс
Ольборг - Хорсенс: обзор матча 07 мая 2023
Ольборг
07.05.2023, воскресенье, 13:00
Дания. Суперлига, группа B, 6 тур
4 : 0
Завершен
Хорсенс
37'
Ю. Бакиз
54'
И. Фоссум
72'
Ю. Бакиз
82'
О. Росс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Хорсенс
84'
Замена
J. Beluli
️️️️
М. Опондо
84'
Замена
M. Hannesbo
️️️️
Л. Мусонда
ГОЛ! 4:0!
О. Росс
82'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
И. Фоссум
75'
Замена
О. Росс
️️️️
Ю. Бакиз
75'
74'
Желтая карточка
С. Айеде
ГОЛ! 3:0!
Ю. Бакиз
Пас отдал
Л. Андерсен
72'
71'
Замена
С. Айеде
️️️️
M. Moller Lassen
Замена
Л. Андерсен
️️️️
А. Соуза
59'
58'
Замена
А. Сигурдарсон
️️️️
Й. Геммер
ГОЛ! 2:0!
И. Фоссум
Пас отдал
К. Паллесен
54'
Замена
К. Паллесен
️️️️
К. Лудевиг
46'
ГОЛ! 1:0!
Ю. Бакиз
Пас отдал
А. Соуза
37'
28'
Желтая карточка
Д. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
58
Нико Мантль
ВР
6
Ларс Крамер
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
20
Каспер Йоргенсен
ПЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Юнес Бакиз
ЛВ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
18
Лука Прип
ПВ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Элайджа Джаст
ПВ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
2
Кристоффер Паллесен
ПЗ
11
Оливер Росс
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
28
Alagie Saine
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
4-2-3-1
58
Мантль
20
Йоргенсен
6
Крамер
4
Гранли
29
Лудевиг
6
Хойхольт
8
Фоссум
10
Бакиз
10
Соуза
18
Прип
9
Хелениус
4-5-1
1
25
Кийлерих
25
29
Сантос
29
Гомес
18
Якобсен
11
Опондо
6
Геммер
15
Крузе
19
Мусонда
8
Джаст
29
Лудевиг
2
Паллесен
2
Паллесен
29
Лудевиг
10
Бакиз
11
Росс
11
Росс
10
Бакиз
8
Фоссум
19
Рамкильде
19
Рамкильде
8
Фоссум
10
Соуза
25
Андерсен
25
Андерсен
10
Соуза
6
Геммер
11
Сигурдарсон
11
Сигурдарсон
6
Геммер
11
Опондо
29
29
11
Опондо
19
Мусонда
35
35
19
Мусонда
25
45
Айеде
45
Айеде
25
Остались в запасе
Ольборг
Хорсенс
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
1
Samuel Brolin
ВР
28
Alagie Saine
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
24
Йонас Скулстад
ЦЗ
34
Себастьян Отоа
ЦЗ
18
Аносике Эмента
ЦФ
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
28
Alagie Saine
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Ольборг - Хорсенс
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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Ольборг
Хорсенс
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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