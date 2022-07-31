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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Ольборг - Хорсенс
Ольборг - Хорсенс: обзор матча 31 июля 2022
Ольборг
31.07.2022, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Хорсенс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ольборг - Хорсенс
90'
+4
Желтая карточка
Д. Гомес
Желтая карточка
А. Соуза
90'
+4
Замена
А. Хагельскьер
️️️️
Я. Нильсен
88'
88'
Замена
J. Drachmann
️️️️
Д. Крузе
88'
Замена
С. Айеде
️️️️
А. Якобсен
76'
Замена
Й. Геммер
️️️️
А. Сигурдарсон
74'
Желтая карточка
К. Тенгстедт
Замена
К. Куск
️️️️
Л. Андерсен
64'
Замена
О. Росс
️️️️
Л. Прип
64'
Желтая карточка
Я. Нильсен
57'
Замена
К. Лудевиг
️️️️
К. Паллесен
46'
Желтая карточка
А. Эмента
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ольборг
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
10
Аллан Соуза
ПВ
6
Ларс Крамер
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
12
Josip Posavec
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Томас Сантос
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
15
Давид Крузе
ЦФ
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
9
Каспер Хег
ЦФ
7
Каспер Куск
ЦФ
11
Оливер Росс
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
8
Janus Drachmann
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
3-3-1-4
2
Паллесен
2
Росс
3
Нильсен
6
Хойхольт
8
Фоссум
18
Прип
10
Соуза
6
Крамер
12
25
Андерсен
18
Эмента
3-2-5
1
29
Сантос
3
Йенсен
29
Гомес
11
Сигурдарсон
11
Опондо
19
Мусонда
20
Тенгстедт
18
Якобсен
25
Кийлерих
15
Крузе
3
Нильсен
45
Хагельскьер
45
Хагельскьер
3
Нильсен
2
Паллесен
29
Лудевиг
29
Лудевиг
2
Паллесен
25
Андерсен
7
Куск
7
Куск
25
Андерсен
18
Прип
11
Росс
11
Росс
18
Прип
11
Сигурдарсон
6
Геммер
6
Геммер
11
Сигурдарсон
15
Крузе
8
8
15
Крузе
18
Якобсен
45
Айеде
45
Айеде
18
Якобсен
Остались в запасе
Ольборг
Хорсенс
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
9
Каспер Хег
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
9
Каспер Хег
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Главный тренер
Кент Нильсен
Статистика матча Ольборг - Хорсенс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Энерги Норд Арена
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Ольборг
Хорсенс
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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