Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Копенгаген
Хорсенс - Копенгаген: обзор матча 12 марта 2023
Хорсенс
12.03.2023, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 21 тур
1 : 4
Завершен
Копенгаген
2'
А. Якобсен
48'
Д. Вавро
52'
Х. Арнар Харальдссон
54'
Д. Ларссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Копенгаген
Замена
С. Макиенок
️️️️
J. Buus
83'
79'
Желтая карточка
Д. Вавро
73'
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
Д. Хочолава
73'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
67'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Д. Ларссон
Замена
Э. Джаст
️️️️
А. Якобсен
67'
Замена
А. Сигурдарсон
️️️️
М. Опондо
67'
Замена
Й. Геммер
️️️️
J. Drachmann
63'
62'
Замена
В. Клем
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
54'
ГОЛ! 1:3!
Д. Ларссон
Пас отдал
Х. Арнар Харальдссон
52'
ГОЛ! 1:2!
Х. Арнар Харальдссон
48'
ГОЛ! 1:1!
Д. Вавро
Пас отдал
М. Дарами
Замена
M. Moller Lassen
️️️️
Д. Гомес
22'
ГОЛ! 1:0!
А. Якобсен
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
15
Jacob Buus
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
4-4-2
1
29
Гомес
33
Людвиг
29
Сантос
25
Кийлерих
11
Опондо
15
Крузе
19
Мусонда
18
Якобсен
8
15
4-2-2-2
25
Грабара
4
Дикс
3
Вавро
5
Хочолава
12
Йелерт
10
Харальдссон
21
Лерагер
9
Дарами
7
Классон
8
Фалк-Йенсен
17
Ларссон
29
Гомес
25
25
29
Гомес
11
Опондо
11
Сигурдарсон
11
Сигурдарсон
11
Опондо
8
6
Геммер
6
Геммер
8
18
Якобсен
8
Джаст
8
Джаст
18
Якобсен
15
24
Макиенок
24
Макиенок
15
5
Хочолава
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
5
Хочолава
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
36
Клем
8
Фалк-Йенсен
17
Ларссон
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
17
Ларссон
10
Харальдссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
10
Харальдссон
Остались в запасе
Хорсенс
Копенгаген
1
Samuel Brolin
ВР
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Хорсенс - Копенгаген
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
Новости команд
Все
Хорсенс
Копенгаген
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+