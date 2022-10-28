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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Хорсенс
Нордшелланд - Хорсенс: обзор матча 28 октября 2022
Нордшелланд
28.10.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 15 тур
2 : 0
Завершен
Хорсенс
4'
М. Диоманде
66'
А. Шельдеруп (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Хорсенс
Замена
Л. Валта
️️️️
Э. Нуама
90'
+2
81'
Замена
Л. Камили
️️️️
С. Макиенок
77'
Красная карточка
Д. Гомес
69'
Замена
Й. Геммер
️️️️
М. Кийлерих
69'
Замена
Э. Джаст
️️️️
А. Сигурдарсон
Замена
Б. Нигрен
️️️️
А. Шельдеруп
69'
Замена
О. Антман
️️️️
Р. Асконе
67'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Шельдеруп
66'
Замена
М. Доржель
️️️️
К. Хансен
60'
57'
Желтая карточка
А. Сигурдарсон
48'
Желтая карточка
М. Кийлерих
46'
Замена
J. Drachmann
️️️️
Д. Крузе
Желтая карточка
М. Диоманде
45'
+4
38'
Желтая карточка
Д. Гомес
29'
Замена
M. Bobjerg
️️️️
M. Delac
ГОЛ! 1:0!
М. Диоманде
Пас отдал
Э. Нуама
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
15
Эрик Марксен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
13
Андреас Хансен
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
15
Давид Крузе
ЦФ
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Нордшелланд
27
Каре Барслунд
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
19
Вахид Фагир
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
6
Йонас Геммер
ЦП
34
Magnus Isager
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
8
Janus Drachmann
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
2-4-1-4
4
Хансен
15
Марксен
2
Бидструп
10
Диоманде
27
Асконе
33
Кристенсен
21
Шельдеруп
2
Вилладсен
13
Хансен
7
Нуама
3
Фрезе
3-2-5
1
29
Гомес
25
29
Сантос
11
Сигурдарсон
11
Опондо
15
Крузе
18
Якобсен
24
Макиенок
19
Мусонда
25
Кийлерих
4
Хансен
20
Доржель
20
Доржель
4
Хансен
21
Шельдеруп
8
Нигрен
8
Нигрен
21
Шельдеруп
27
Асконе
11
Антман
11
Антман
27
Асконе
7
Нуама
81
Валта
81
Валта
7
Нуама
1
30
30
1
25
Кийлерих
6
Геммер
6
Геммер
25
Кийлерих
11
Сигурдарсон
8
Джаст
8
Джаст
11
Сигурдарсон
15
Крузе
8
8
15
Крузе
24
Макиенок
15
Камили
15
Камили
24
Макиенок
Остались в запасе
Нордшелланд
Хорсенс
27
Каре Барслунд
ЦЗ
9
Мадс Хансен
ПВ
19
Вахид Фагир
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
34
Magnus Isager
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
27
Каре Барслунд
ЦЗ
9
Мадс Хансен
ПВ
19
Вахид Фагир
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
Остались в запасе
34
Magnus Isager
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Нордшелланд - Хорсенс
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
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