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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Мидтьюлланд
Хорсенс - Мидтьюлланд: обзор матча 23 апреля 2023
Хорсенс
23.04.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 4 тур
0 : 2
Завершен
Мидтьюлланд
9'
Д. Гомес (АГ)
69'
Г. Исаксен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Мидтьюлланд
76'
Желтая карточка
Шарлес
75'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
Г. Исаксен
75'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
Паулиньо
Замена
Л. Мусонда
️️️️
Й. Геммер
75'
Замена
А. Сигурдарсон
️️️️
M. Moller Lassen
73'
69'
ГОЛ! 0:2!
Г. Исаксен
Пас отдал
К. Ольссон
67'
Замена
Шарлес
️️️️
Ж. Брумадо
63'
Замена
А. Симсир
️️️️
А. Гигович
Желтая карточка
М. Йенсен
36'
Желтая карточка
Д. Крузе
27'
9'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Д. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Элайджа Джаст
ПВ
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
28
Alagie Saine
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
Мидтьюлланд
60
Марк Угбо
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
35
Шарлес
ЦП
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
3-2-4-1
1
25
Кийлерих
29
Сантос
25
3
Йенсен
29
Гомес
11
Опондо
6
Геммер
15
Крузе
18
Якобсен
8
Джаст
4-1-4-1
1
Лоссль
3
Дальсгаард
18
Жуниньо
29
Паулиньо
3
Гартенманн
32
Мартинес
11
Исаксен
18
Серенсен
8
Гигович
8
Ольссон
74
Брумадо
25
11
Сигурдарсон
11
Сигурдарсон
25
6
Геммер
19
Мусонда
19
Мусонда
6
Геммер
29
Паулиньо
17
Тюхосен
17
Тюхосен
29
Паулиньо
74
Брумадо
35
Шарлес
35
Шарлес
74
Брумадо
8
Гигович
58
Симсир
58
Симсир
8
Гигович
11
Исаксен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
11
Исаксен
Остались в запасе
Хорсенс
Мидтьюлланд
1
Samuel Brolin
ВР
28
Alagie Saine
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
60
Марк Угбо
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
28
Alagie Saine
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
Остались в запасе
60
Марк Угбо
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
8
Эмам Ашур
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Хорсенс - Мидтьюлланд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
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