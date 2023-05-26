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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Хорсенс
Оденсе - Хорсенс: обзор матча 26 мая 2023
Оденсе
26.05.2023, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, группа B, 9 тур
2 : 1
Завершен
Хорсенс
67'
Э. Сабби (П)
75'
Э. Сабби
55'
М. Йенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оденсе - Хорсенс
Замена
Ф. Тонгия
️️️️
Я. Бреум
86'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Й. Тверсков
86'
80'
Замена
Э. Джаст
️️️️
Т. Сантос
80'
Замена
Д. Гомес
️️️️
М. Кийлерих
Желтая карточка
Э. Сабби
75'
ГОЛ! 2:1!
Э. Сабби
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
75'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Сабби
67'
66'
Желтая карточка
M. Moller Lassen
63'
Замена
Й. Геммер
️️️️
J. Drachmann
62'
Замена
J. Buus
️️️️
А. Сигурдарсон
55'
ГОЛ! 0:1!
М. Йенсен
Пас отдал
А. Якобсен
49'
Желтая карточка
J. Drachmann
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
1
Мартин Хансен
ВР
29
Аске Адельгор
ЛЗ
28
Тобиас Слотсагер
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
8
Аласана Манне
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
11
Эммануэль Сабби
ПВ
11
Янкуба Минте
ПВ
10
Якоб Бреум
ЦФ
2
Николас Микельсон
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
15
Давид Крузе
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Janus Drachmann
ЦФ
Оденсе
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
98
Агон Муколли
ЛВ
10
Франко Тонгия
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
15
Jacob Buus
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
4-1-3-2
1
Хансен
29
Адельгор
3
6
Тверсков
28
Слотсагер
8
Манне
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Минте
2
Микельсон
10
Бреум
3-2-4-1
1
3
Йенсен
25
29
Сантос
33
Людвиг
25
Кийлерих
18
Якобсен
11
Сигурдарсон
19
Мусонда
15
Крузе
8
10
Бреум
10
Тонгия
10
Тонгия
10
Бреум
6
Тверсков
21
Трандарсон
21
Трандарсон
6
Тверсков
25
Кийлерих
29
Гомес
29
Гомес
25
Кийлерих
8
6
Геммер
6
Геммер
8
29
Сантос
8
Джаст
8
Джаст
29
Сантос
11
Сигурдарсон
15
15
11
Сигурдарсон
Остались в запасе
Оденсе
Хорсенс
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
98
Агон Муколли
ЛВ
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Главный тренер
Ове Педерсен
1
Samuel Brolin
ВР
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
1
Hans Christian Bernat
ВР
5
Omar Jebali
ЦЗ
14
Густав Груббе
ПЗ
20
Ален Мустафич
ЦП
18
Max Ejdum
ЦП
98
Агон Муколли
ЛВ
11
Чарли Хорнеман
ПВ
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
29
Jashar Beluli
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Оденсе - Хорсенс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
Новости команд
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Оденсе
Хорсенс
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
«Ньюкасл» объявил о первом летнем трансфере
2023.06.12 21:21
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Эриксен тренируется индивидуально с бывшим клубом «Оденсе»
2021.12.02 16:59
1
Товарищеский матч. «Рубин» впервые не выиграл при Слуцком, уступив «Оденсе»
2020.02.03 16:49
6
Сантос, Тарасов, Бакаев – в старте «Рубина» на матч с «Оденсе»
2020.02.03 13:55
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
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