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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Орхус
Хорсенс - Орхус: обзор матча 26 августа 2022
Хорсенс
26.08.2022, пятница, 20:00
Дания. Суперлига, 7 тур
2 : 1
Завершен
Орхус
60'
А. Якобсен
78'
А. Сигурдарсон (П)
28'
П. Мортенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Орхус
84'
Замена
D. Kurminowski
️️️️
Т. Мельгор
84'
Замена
A. D'Alberto
️️️️
Т. Кристенсен
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Сигурдарсон
78'
Замена
С. Айеде
️️️️
М. Опондо
78'
Замена
J. Drachmann
️️️️
Й. Геммер
74'
Замена
А. Людвиг
️️️️
Д. Гомес
74'
66'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
М. Эмиль Мадсен
66'
Замена
Й. Дуин
️️️️
С. Хауген
66'
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
63'
Желтая карточка
Н. Поульсен
ГОЛ! 1:1!
А. Якобсен
Пас отдал
Д. Крузе
60'
47'
Желтая карточка
Т. Мельгор
28'
ГОЛ! 0:1!
П. Мортенсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
6
Йонас Геммер
ЦП
18
Андерс Якобсен
ЦФ
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
15
Давид Крузе
ЦФ
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
21
Мадс Эмиль Мадсен
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
31
Томас Кристенсен
ЦФ
31
Янн-Орель Биссек
ЦФ
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
34
Magnus Isager
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
45
Самсон Айеде
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Орхус
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
91
D. Kurminowski
ЦФ
3-3-4
1
29
Гомес
3
Йенсен
29
Сантос
11
Сигурдарсон
11
Опондо
6
Геммер
18
Якобсен
25
Кийлерих
15
Крузе
19
Мусонда
1-4-5
1
Хансен
5
Тингагер
6
Поульсен
23
Андерсон
11
Линкс
21
Мадсен
9
Мортенсен
9
Хауген
14
Мельгор
31
Биссек
31
Кристенсен
29
Гомес
33
Людвиг
33
Людвиг
29
Гомес
11
Опондо
45
Айеде
45
Айеде
11
Опондо
6
Геммер
8
8
6
Геммер
31
Кристенсен
5
5
31
Кристенсен
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
21
Мадсен
29
Брандхоф
29
Брандхоф
21
Мадсен
9
Хауген
9
Дуин
9
Дуин
9
Хауген
14
Мельгор
91
91
14
Мельгор
Остались в запасе
Хорсенс
Орхус
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
34
Magnus Isager
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
34
Magnus Isager
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Остались в запасе
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
22
B. Hvidt
ЦП
24
Zach Duncan
ЦП
36
Daniel Gadegaard Andersen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Хорсенс - Орхус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Информация о матче
Стадион:
Каса Арена
Новости команд
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Хорсенс
Орхус
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