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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Ольборг
Хорсенс - Ольборг: обзор матча 10 октября 2022
Хорсенс
10.10.2022, понедельник, 20:00
Дания. Суперлига, 12 тур
0 : 0
Завершен
Ольборг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Ольборг
90'
+1
Замена
А. Эмента
️️️️
Ю. Бакиз
Желтая карточка
М. Опондо
88'
Замена
J. Drachmann
️️️️
Д. Крузе
79'
77'
Замена
J. Pedersen
️️️️
П. Феррейра
76'
Замена
А. Поульсен
️️️️
Л. Андерсен
Замена
С. Макиенок
️️️️
А. Сигурдарсон
76'
Желтая карточка
А. Сигурдарсон
72'
59'
Замена
М. Рамкильде
️️️️
О. Росс
Желтая карточка
М. Кийлерих
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
15
Давид Крузе
ЦФ
25
Мальте Кийлерих
ЦФ
19
Лубамбо Мусонда
ЦФ
18
Андерс Якобсен
ЦФ
Ольборг
12
Тео Сандер
ВР
2
Кристоффер Паллесен
ЦЗ
4
Даниэль Гранли
ЦЗ
3
Якоб Нильсен
ЦЗ
18
Лука Прип
ЦП
8
Ивер Фоссум
ЦП
11
Оливер Росс
ЦФ
6
Ларс Крамер
ЦФ
6
Педру Феррейра
ЦФ
10
Юнес Бакиз
ЦФ
25
Лукас Андерсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
34
Magnus Isager
ЦП
24
Симон Макиенок
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
8
Janus Drachmann
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Ольборг
2
Андреас Поульсен
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
28
Jeppe Pedersen
ЦФ
9
Милан Макарич
ЦФ
18
Аносике Эмента
ЦФ
19
Марко Рамкильде
ЦФ
3-2-1-4
1
29
Гомес
3
Йенсен
29
Сантос
11
Опондо
11
Сигурдарсон
8
Джаст
15
Крузе
18
Якобсен
19
Мусонда
25
Кийлерих
3-2-5
12
Сандер
2
Паллесен
4
Гранли
3
Нильсен
18
Прип
8
Фоссум
11
Росс
25
Андерсен
10
Бакиз
6
Феррейра
6
Крамер
11
Сигурдарсон
24
Макиенок
24
Макиенок
11
Сигурдарсон
15
Крузе
8
8
15
Крузе
25
Андерсен
2
Поульсен
2
Поульсен
25
Андерсен
6
Феррейра
28
28
6
Феррейра
10
Бакиз
18
Эмента
18
Эмента
10
Бакиз
11
Росс
19
Рамкильде
19
Рамкильде
11
Росс
Остались в запасе
Хорсенс
Ольборг
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
34
Magnus Isager
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
34
Magnus Isager
ЦП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
15
Лирим Камили
ЦФ
Остались в запасе
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
6
Мальте Хойхольт
ЦП
9
Милан Макарич
ЦФ
Главный тренер
Ларс Фриис
Статистика матча Хорсенс - Ольборг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Ольборг
Дания. Суперлига, 10 тур
Люнгбю
3 : 1
24.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 9 тур
Ольборг
2 : 3
18.05.2025
Силькеборг
Дания. Суперлига, 8 тур
Виборг
3 : 1
11.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 7 тур
Сендерийск
2 : 2
05.05.2025
Ольборг
Дания. Суперлига, 6 тур
Ольборг
0 : 1
28.04.2025
Вайле
Информация о матче
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Хорсенс
Ольборг
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Агент Феррейры – об интересе ЦСКА: «Педро входит в шорт-лист некоторых российских клубов»
2021.01.21 20:55
ЦСКА интересуется опорником «Ольборга» Феррейрой
2021.01.21 19:55
1
Официально: Абильдгор перешел в «Рубин»
2020.02.03 23:23
3
«Бизнес Online»: «Рубин» договорился с «Ольборгом» о трансфере Абилгора
2020.02.01 15:19
2
Bold: «Рубин» ведет переговоры о трансфере полузащитника «Ольборга» Абилгора
2020.02.01 12:48
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