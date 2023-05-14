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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Мидтьюлланд - Хорсенс
Мидтьюлланд - Хорсенс: обзор матча 14 мая 2023
Мидтьюлланд
14.05.2023, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, группа B, 7 тур
3 : 1
Завершен
Хорсенс
20'
С. Гартенманн
51'
Х. Дальсгаард
72'
Г. Исаксен
24'
Т. Сантос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мидтьюлланд - Хорсенс
Замена
В. Бак Йенсен
️️️️
Паулиньо
86'
Замена
М. Тюхосен
️️️️
С. Гартенманн
85'
Замена
Э. Чилуфья
️️️️
О. Серенсен
85'
79'
Замена
С. Айеде
️️️️
Д. Крузе
79'
Замена
J. Drachmann
️️️️
М. Опондо
ГОЛ! 3:1!
Г. Исаксен
72'
Замена
Шарлес
️️️️
А. Симсир
64'
Замена
Ф. Гейзельберг
️️️️
А. Гигович
59'
56'
Замена
М. Йенсен
️️️️
M. Hannesbo
53'
Желтая карточка
А. Якобсен
Желтая карточка
Х. Дальсгаард
53'
ГОЛ! 2:1!
Х. Дальсгаард
51'
Желтая карточка
К. Ольссон
44'
37'
Замена
Э. Джаст
️️️️
А. Людвиг
24'
ГОЛ! 1:1!
Т. Сантос
Пас отдал
А. Якобсен
ГОЛ! 1:0!
С. Гартенманн
Пас отдал
К. Ольссон
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мидтьюлланд
1
Йонас Лоссль
ВР
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Паулиньо
ЦЗ
3
Хенрик Дальсгаард
ПЗ
58
Арал Симсир
ЛВ
32
Эмилиано Мартинес
ОП
18
Оливер Серенсен
ЦП
8
Кристоффер Ольссон
ЦП
8
Армин Гигович
ЦП
11
Густав Исаксен
ПП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
Мидтьюлланд
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
55
Виктор Бак Йенсен
ЛЗ
17
Мадс Тюхосен
ЦЗ
22
Паскаль Тексель
ПЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
35
Шарлес
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
14
Эдвард Чилуфья
ПВ
47
Фредерик Гейзельберг
ЦФ
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
28
Alagie Saine
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
8
Janus Drachmann
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
4-1-4-1
1
Лоссль
3
Гартенманн
18
Жуниньо
29
Паулиньо
3
Дальсгаард
32
Мартинес
18
Серенсен
8
Ольссон
8
Гигович
11
Исаксен
58
Симсир
4-5-1
1
25
Кийлерих
25
29
Сантос
33
Людвиг
18
Якобсен
11
Опондо
19
Мусонда
15
Крузе
11
Сигурдарсон
35
29
Паулиньо
55
Бак Йенсен
55
Бак Йенсен
29
Паулиньо
3
Гартенманн
17
Тюхосен
17
Тюхосен
3
Гартенманн
58
Симсир
35
Шарлес
35
Шарлес
58
Симсир
18
Серенсен
14
Чилуфья
14
Чилуфья
18
Серенсен
8
Гигович
47
Гейзельберг
47
Гейзельберг
8
Гигович
35
3
Йенсен
3
Йенсен
35
33
Людвиг
8
Джаст
8
Джаст
33
Людвиг
11
Опондо
8
8
11
Опондо
15
Крузе
45
Айеде
45
Айеде
15
Крузе
Остались в запасе
Мидтьюлланд
Хорсенс
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Паскаль Тексель
ПЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Главный тренер
Бо Хенриксен
1
Samuel Brolin
ВР
28
Alagie Saine
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
Остались в запасе
1
Элиас Рафн Олафссон
ВР
22
Паскаль Тексель
ПЗ
19
Густав Фрауло
ЦП
17
Вальдемар Андреасен
АП
Остались в запасе
1
Samuel Brolin
ВР
28
Alagie Saine
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
Главный тренер
Бо Хенриксен
Статистика матча Мидтьюлланд - Хорсенс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Пафос
0 : 2
26.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Мидтьюлланд
2 : 2
08.11.2026
Сендерийск
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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