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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Хорсенс
Орхус - Хорсенс: обзор матча 03 марта 2023
Орхус
03.03.2023, пятница, 21:00
Дания. Суперлига, 20 тур
2 : 0
Завершен
Хорсенс
28'
П. Мортенсен (П)
60'
Я. Биссек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Орхус - Хорсенс
90'
+3
Желтая карточка
М. Йенсен
Желтая карточка
Ф. Беймо
90'
+3
90'
+2
Желтая карточка
Л. Мусонда
Замена
П. Бьюр
️️️️
М. Андерсон
90'
+2
87'
Замена
Й. Геммер
️️️️
J. Drachmann
77'
Замена
Д. Гомес
️️️️
А. Людвиг
76'
Замена
С. Макиенок
️️️️
А. Якобсен
Замена
С. Хауген
️️️️
М. Дуэлунн
73'
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
73'
72'
Желтая карточка
А. Людвиг
64'
Замена
J. Buus
️️️️
А. Сигурдарсон
64'
Замена
Э. Джаст
️️️️
Д. Крузе
ГОЛ! 2:0!
Я. Биссек
Пас отдал
П. Мортенсен
60'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Мортенсен
28'
Замена
Т. Мельгор
️️️️
Т. Кристенсен
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
11
Джифт Линкс
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
11
Мозес Опондо
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Janus Drachmann
ЦФ
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
19
Эрик Кал
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
14
Тобиас Мельгор
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
9
Сигурд Хауген
ЦФ
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
29
Jashar Beluli
ЦП
8
Элайджа Джаст
ПВ
15
Jacob Buus
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
4-3-2-1
1
Хансен
31
Кристенсен
31
Биссек
5
Тингагер
2
Беймо
6
Поульсен
23
Андерсон
11
Линкс
10
Дуэлунн
17
Якоб
9
Мортенсен
4-5-1
1
33
Людвиг
29
Сантос
3
Йенсен
25
Кийлерих
18
Якобсен
15
Крузе
19
Мусонда
11
Сигурдарсон
11
Опондо
8
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
23
Андерсон
21
Бьюр
21
Бьюр
23
Андерсон
31
Кристенсен
14
Мельгор
14
Мельгор
31
Кристенсен
10
Дуэлунн
9
Хауген
9
Хауген
10
Дуэлунн
33
Людвиг
29
Гомес
29
Гомес
33
Людвиг
8
6
Геммер
6
Геммер
8
15
Крузе
8
Джаст
8
Джаст
15
Крузе
11
Сигурдарсон
15
15
11
Сигурдарсон
18
Якобсен
24
Макиенок
24
Макиенок
18
Якобсен
Остались в запасе
Орхус
Хорсенс
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Дизель Херрингтон
ЦЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЦП
9
Йелле Дуин
ЦФ
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
29
Jashar Beluli
ЦП
45
Самсон Айеде
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Орхус - Хорсенс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
0 : 1
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
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