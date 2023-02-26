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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Хорсенс - Виборг
Хорсенс - Виборг: обзор матча 26 февраля 2023
Хорсенс
26.02.2023, воскресенье, 16:00
Дания. Суперлига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Виборг
4'
Э. Ахури
16'
Э. Ахури
18'
А. Джатта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хорсенс - Виборг
Желтая карточка
M. Moller Lassen
90'
+1
Замена
С. Макиенок
️️️️
М. Йенсен
86'
83'
Замена
Паулинью
️️️️
А. Джатта
Замена
Э. Джаст
️️️️
Д. Крузе
75'
Замена
J. Drachmann
️️️️
М. Опондо
75'
75'
Замена
С. Бергер
️️️️
Э. Ахури
75'
Замена
М. Сендергор
️️️️
Я. Бонде
Желтая карточка
М. Опондо
70'
68'
Замена
Н. Мортимер
️️️️
И. Саид
68'
Замена
М. Вестергор
️️️️
К. Леманс
Замена
Л. Мусонда
️️️️
J. Buus
46'
Замена
А. Якобсен
️️️️
Й. Геммер
46'
Желтая карточка
Й. Геммер
25'
18'
ГОЛ! 0:3!
А. Джатта
Пас отдал
И. Саид
16'
ГОЛ! 0:2!
Э. Ахури
Пас отдал
А. Гаеи
4'
ГОЛ! 0:1!
Э. Ахури
Пас отдал
И. Саид
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хорсенс
1
Samuel Brolin
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
25
Mikkel Moller Lassen
ЦЗ
29
Томас Сантос
ЦЗ
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
29
Джеймс Гомес
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
15
Давид Крузе
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
11
Арон Сигурдарсон
ЦП
15
Jacob Buus
ЦФ
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
20
Алассана Джатта
ЦФ
99
Элиас Ахури
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Хорсенс
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
19
Лубамбо Мусонда
ЦП
18
Андерс Якобсен
ПП
8
Элайджа Джаст
ПВ
8
Janus Drachmann
ЦФ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
6
Мадс Сендергор
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
9
Паулинью
ЦФ
3-2-4-1
1
29
Сантос
25
Кийлерих
29
Гомес
25
3
Йенсен
6
Геммер
11
Опондо
11
Сигурдарсон
15
Крузе
15
4-1-2-1-2
1
Лунд
3
Гаеи
5
Бюрги
5
Залетел
24
Аньембе
13
Греннинг
8
Леманс
6
Бонде
19
Саид
99
Ахури
20
Джатта
15
19
Мусонда
19
Мусонда
15
6
Геммер
18
Якобсен
18
Якобсен
6
Геммер
15
Крузе
8
Джаст
8
Джаст
15
Крузе
11
Опондо
8
8
11
Опондо
3
Йенсен
24
Макиенок
24
Макиенок
3
Йенсен
6
Бонде
6
Сендергор
6
Сендергор
6
Бонде
99
Ахури
14
Бергер
14
Бергер
99
Ахури
8
Леманс
28
Вестергор
28
Вестергор
8
Леманс
19
Саид
22
Мортимер
22
Мортимер
19
Саид
20
Джатта
9
Паулинью
9
Паулинью
20
Джатта
Остались в запасе
Хорсенс
Виборг
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
30
Marcus Bobjerg
ВР
33
Александер Людвиг
ЦЗ
35
Marcus Hannesbo
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мадс Лауритсен
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Хорсенс - Виборг
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
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