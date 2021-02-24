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    Патрик Бюрнер - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Патрик
    Фамилия Бюрнер
    Команда Ним
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 апреля 1996 (26 лет)
    Рост 168
    Вес 61
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 23 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 1' -90' Ренн (Ренн) 2:0 Ним (Ним)
    16.05.2021 1' -46' Ним (Ним) 2:5 Лион (Лион)
    09.05.2021 76' -90' Метц (Метц) 0:3 Ним (Ним)
    02.05.2021 87' -90' Ним (Ним) 2:2 Реймс (Реймс)
    04.04.2021 59' -90' Ним (Ним) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    21.03.2021 90' -90' Лилль (Лилль) 1:2 Ним (Ним)
    14.03.2021 87' -90' Ним (Ним) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    03.03.2021 1' -80' Ницца (Ницца) 2:1 Ним (Ним)
    28.02.2021 88' -90' Ним (Ним) 1:1 Нант (Нант)
    24.02.2021 1' -90' Ним (Ним) 1:0 Лорьян (Лорьян)
    21.02.2021 58' -90' Ним (Ним) 2:0 Бордо (Бордо)
    14.02.2021 1' -90' Дижон (Дижон) 0:2 Ним (Ним)
    07.02.2021 Был в запасе Ним (Ним) 3:4 Монако (Монако)
    03.02.2021 1' -90' ПСЖ (Париж) 3:0 Ним (Ним)
    31.01.2021 Был в запасе Анжер (Анжер) 3:1 Ним (Ним)
    16.01.2021 Был в запасе Марсель (Марсель) 1:2 Ним (Ним)
    09.01.2021 Был в запасе Ним (Ним) 0:1 Лилль (Лилль)
    06.01.2021 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 5:0 Ним (Ним)
    23.12.2020 Был в запасе Ним (Ним) 1:3 Дижон (Дижон)
    16.12.2020 1' -89' Ним (Ним) 0:2 Ницца (Ницца)
    13.12.2020 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 3:0 Ним (Ним)
    04.12.2020 1' -90' Ним (Ним) 0:2 Марсель (Марсель)
    29.11.2020 1' -90' Монако (Монако) 3:0 Ним (Ним)
    22.11.2020 1' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Ним (Ним)
    08.11.2020 1' -90' Ним (Ним) 1:5 Анжер (Анжер)
    01.11.2020 1' -90' Ним (Ним) 0:1 Метц (Метц)
    25.10.2020 1' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Ним (Ним)
    16.10.2020 1' -90' Ним (Ним) 0:4 ПСЖ (Париж)
    04.10.2020 1' -90' Монпелье (Монпелье) 0:1 Ним (Ним)
    27.09.2020 67' -90' Ним (Ним) 1:1 Ланс (Ланс)
    29.08.2020 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 0:2 Ницца (Ницца)
    23.08.2020 Был в запасе Ницца (Ницца) 2:1 Ланс (Ланс)
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