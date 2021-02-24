Патрик Бюрнер - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Бюрнер
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|168
|Вес
|61
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Бюрнер
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 апреля 1996 (26 лет)
|Рост
|168
|Вес
|61
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|23
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:0
|Ним (Ним)
|16.05.2021
|1' -46'
|Ним (Ним)
|2:5
|Лион (Лион)
|09.05.2021
|76' -90'
|Метц (Метц)
|0:3
|Ним (Ним)
|02.05.2021
|87' -90'
|Ним (Ним)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|04.04.2021
|59' -90'
|Ним (Ним)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|21.03.2021
|90' -90'
|Лилль (Лилль)
|1:2
|Ним (Ним)
|14.03.2021
|87' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|03.03.2021
|1' -80'
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Ним (Ним)
|28.02.2021
|88' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Нант (Нант)
|24.02.2021
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:0
|Лорьян (Лорьян)
|21.02.2021
|58' -90'
|Ним (Ним)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|14.02.2021
|1' -90'
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Ним (Ним)
|07.02.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|3:4
|Монако (Монако)
|03.02.2021
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|3:0
|Ним (Ним)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|3:1
|Ним (Ним)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Ним (Ним)
|09.01.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:1
|Лилль (Лилль)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|5:0
|Ним (Ним)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|1:3
|Дижон (Дижон)
|16.12.2020
|1' -89'
|Ним (Ним)
|0:2
|Ницца (Ницца)
|13.12.2020
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Ним (Ним)
|04.12.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:2
|Марсель (Марсель)
|29.11.2020
|1' -90'
|Монако (Монако)
|3:0
|Ним (Ним)
|22.11.2020
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Ним (Ним)
|08.11.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|1:5
|Анжер (Анжер)
|01.11.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:1
|Метц (Метц)
|25.10.2020
|1' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Ним (Ним)
|16.10.2020
|1' -90'
|Ним (Ним)
|0:4
|ПСЖ (Париж)
|04.10.2020
|1' -90'
|Монпелье (Монпелье)
|0:1
|Ним (Ним)
|27.09.2020
|67' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Ланс (Ланс)
|29.08.2020
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|0:2
|Ницца (Ницца)
|23.08.2020
|Был в запасе
|Ницца (Ницца)
|2:1
|Ланс (Ланс)